Украинка Свитолина вошла в число 15 сильнейших теннисисток мира

Благодаря успешному выступлению на турнире в Стэнфорде (США) украинка поднялась на 15-е место в мировой классификации, сообщает Теннисный портал Украины.

Предыдущим рекордом Элины являлась 17-я позиция.

Таким образом, впервые в истории Украины представительница нашей страны входит в число 15 сильнейших теннисисток планеты.

Вместе с тем, Леся Цуренко на этой неделе занимает 54-е место (-2), Екатерина Бондаренко - 103 (+3), Марина Заневская - 139 (-12), а Ангелина Калинина - 154 (-2).

Лучшими среди украинок в парном рейтинге являются Ольга Савчук -46 (-2), Людмила Киченок - 54 (-2), Надежда Киченок - 74 (-3) и Катерина Бондаренко - 93 (+23).

На вершине рейтинга по сравнению с минувшей неделей никаких изменений не произошло. Пятерку сильнейших спортсменок мира по-прежнему составляют Серена Уильямс (США), Мария Шарапова (Россия), Симона Халеп (Румыния), Петра Квитова (Чехия) и Каролин Возняцки (Дания).