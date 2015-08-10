Национальный олимпийский комитет оказал помощь Олимпийском училищу в Артемовске

10:32, 10 августа 2015
Спорт
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Национальный олимпийский комитет Украины во главе с президентом НОК Сергеем Бубкой продолжает планомерную программу поддержки учебных заведений спортивного направления.

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Очередным шагом в реализации этой политики стало оказание помощи Донецкому высшему училищу олимпийского резерва им. С. Бубки, которое сейчас базируется в Артемовске, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Спортивную форму и инвентарь, олимпийскую литературу и символику от имени Национального олимпийского комитета и его президента училищу передала исполнительный директор Наталья Коваленко.

Отметим, что при поддержке городской власти Артемовска учебному заведению передана территория детского лагеря с тремя жилыми корпусами, административным корпусом и столовой, а также общежитие педагогического училища. На территории расположен открытый бассейн. Созданы неплохие условия для тренировок, в частности на базе местного спорткомплекса с легкоатлетическим манежем.

Вместе с тем, по словам руководства Олимпийского училища, подобная поддержка от НОК является очень существенной.

Уже 15 сентября запланировано торжественное открытие училище, на которое приглашен президент НОК Сергей Бубка.

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