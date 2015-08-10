Луческу: очко, которое "Ворскла" сегодня завоевала, заслужено тем, как они за него бились

Об этом сообщает Football.ua.

"Очень глупо потеряли два очка – вот и весь комментарий. Это наша вина, наше отношение к сегодняшней игре... Не может команда уровня Шахтера пропускать на 45-й и на 92-й минутах! В обоих случаях были большие ошибки оборонительного плана. Может быть, при тех возможностях, которые мы имели, счет мог быть и 6:1. Но, к сожалению, таков футбол… Тем он интересен, что все может поменяться от момента к моменту. Хочу поздравить Ворсклу, которая верила и билась до самой последней секунды. В итоге у них получилось то, к чему они стремились", — сказал румынский специалист.

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По словам Луческу, "Ворскла" заслужила на сегодняшнюю ничью, показав характер на поле, несмотря на поражение в квалификации Лиги Европы.

"Еще я бы хотел отметить, что они прошли через тяжелый момент в матче с Жилиной. Трудно было отойти от такого поражения, а они нашли в себе силы, вышли полностью готовыми к сегодняшней игре. Очко, которое они сегодня завоевали, заслужено именно тем, как они за него бились. Мы же сегодня доверили место на поле некоторым футболистам, которые меньше играли. Все-таки сезон очень длинный, нужно их смотреть… Некоторые из них, наверное, не поняли, что это очень дорого стоит – сыграть неважно, как они сыграли сегодня", - сказал тренер "Шахтера".

"Мы совсем по-другому должны были играть при счете 1:2 в нашу пользу. Видимо, нужно отметить ошибку Кучера, который отдал вертикальную передачу, и последовал перехват. Примерно так же и Ковпак на последних секундах в матче с Жилиной попытался забить в пустые ворота. Отдал бы передачу поперек, и вышли бы один в один, придержали мяч, и Ворскла прошла бы дальше. К сожалению, иногда игроки принимают не свойственные их опыту решения, как было сегодня", — сказал в заключение Луческу.

Ранее УНИАН сообщал, что донецкий "Шахтер" не смог продолжить свой победный ход, сыграв в ничью с "Ворсклой" (2:2) в рамках 4 тура украинской Премьер-лиги.