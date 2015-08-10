После четырех игр киевское "Динамо" лидирует в турнирной таблице Премьер-Лиги
После 4-х игр в Чемпионате Украины по футболу киевское "Динамо" лидирует в турнирной таблице.
После 4-го тура Чемпионата Украины по футболу благодаря победе над "Днепром" и ничьей в игре "Шахтера" и "Ворсклы" лидером турнирной таблицы стало киевское "Динамо" с 12 очками.
На второй позиции находится "Шахтер", имея 10 очков. На третьей строке сейчас находятся "Карпаты" с 7 очками.
"Днепр" после 4 игр находится на 7 строке турнирной таблицы, имея 5 очков. Такое же количество очков и у игроков "Волыни".
Замыкают турнирную таблицу Премьер-Лиги команды "Олимпик", "Черноморец" и запорожский "Металлург", имея в своем активе по одному очку.
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В следующем, 5-м туре Премьер-Лиги между собой встретятся:
"Шахтер" - "Днепр" (14 августа)
"Динамо" - "Карпаты" (15 августа)
"Олимпик" - "Александрия" (15 августа)
"Металлург" З - "Ворскла" (15 августа)
"Сталь" Д - "Волынь" (16 августа)
"Металлист" - "Говерла" (16 августа)
"Черноморец" - "Заря" (16 августа)
Ранее УНИАН сообщал, что в Днепропетровске в воскресенье прошел центральный матч 4-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором встретились киевское "Динамо" и днепропетровский "Днепр". Матч завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.