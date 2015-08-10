Маркевич прокомментировал игру с "Динамо": обе команды могут играть лучше (видео)

Об этом сообщает ТСН.

"Обе команды могут играть лучше. Такой футбол... Обе команды еще не в форме. Мы тем более.

У нас есть свои проблемы с игроками, которые хотят уйти. Никак клубы не могут договориться. И они так играют.

Повторюсь, игра не впечатлила с обеих сторон", - сказал наставник днепрян.

Ранее УНИАН сообщал, что в воскресенье, 9 августа, в Днепропетровске прошел центральный матч 4-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором встретились киевское "Динамо" и днепропетровский "Днепр". Матч 4-го тура завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.