Маркевич прокомментировал игру с "Динамо": обе команды могут играть лучше (видео)
02:04, 10 августа 2015Спорт
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Главный тренер днепропетровского "Днепра" Мирон Маркевич прокомментировал программе "Профутбол" на канале 2+2 домашнее поражение от "Динамо" в 4-м туре чемпионата Украины.
У "Днепра" есть свои проблемы с игроками / Фото УНИАН
Об этом сообщает ТСН.
"Обе команды могут играть лучше. Такой футбол... Обе команды еще не в форме. Мы тем более.
У нас есть свои проблемы с игроками, которые хотят уйти. Никак клубы не могут договориться. И они так играют.
Повторюсь, игра не впечатлила с обеих сторон", - сказал наставник днепрян.
Ранее УНИАН сообщал, что в воскресенье, 9 августа, в Днепропетровске прошел центральный матч 4-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором встретились киевское "Динамо" и днепропетровский "Днепр". Матч 4-го тура завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.
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