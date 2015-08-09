"Динамо" побеждает "Днепр" в 4-м туре Чемпионата Украины (видео)

Киевское "Динамо" выиграло выездную битву с днепропетровским "Днепром". Матч 4-го тура чемпионата Украины завершился со счетом 2:1.

На 25-й минуте Дуглас забил в собственные ворота. Бразилец головой хотел "обуздать" передачу Гусева, а забросил мяч Бойко за шиворот, передает Проспорт.

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Перед перерывом Велозу отправил сферу в пустые ворота. Моралес роскошным пасом вывел Ярмоленко на свидание с Бойко. Андрей перебросил мяч через визави, но не смог пройти Лео Матос. Ему на помощь успел Мигель, и толкнул сферу под перекладину.

Днепряне ответили дальним, но неточным выстрелом Ротаня и выходом Матеуса тет-а-тет с Рыбкой.

Однако бразилец пробил мимо ворот, да еще и линейный зафиксировал офсайд.

Во втором тайме днепряне смогли добавить "перца" этому матчу. Рыбка ногой отбил удар Селезнева. Мяч подхватил Федорчук и из-за пределов линии штрафной поразил динамовские ворота.

"Динамо" удержало преимущество и принесло финалисту Лиги Европы первое поражение в сезоне.