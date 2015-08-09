Ризатдинова завоевала "золото" и "серебро" на Кубке мира по художественной гимнастике

Об этом сообщил НОК Украины на своей странице в Facebook.

"Анна Ризатдинова - серебряная призерка Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Будапеште! В упражнениях с булавами украинская грация заняла 2 место с результатом 18.450", - сообщили в НОК.

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Урааа!!!! Анна Ризатдинова - серебряная призерка Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Будапеште!В упражнениях с булавами украинская грация заняла 2 место с результатом 18.450.БРАВО!!! Posted by НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team on 9 августа 2015 г.

В другом сообщении говорится о добытом украинской гимнасткой "золоте".

"Анна Ризатдинова одерживает ПОБЕДУ на Кубке мира по художественной гимнастике в упражнении с лентой! Золотой" результат украинки - 18,550.", - говорится в сообщении.