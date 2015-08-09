Ризатдинова завоевала "золото" и "серебро" на Кубке мира по художественной гимнастике
Украинка Анна Ризатдинова завоевала "золото" в упражнении с лентой, и "серебро" - в упражнениях с булавами на Кубке мира по художественной гимнастике.
Об этом сообщил НОК Украины на своей странице в Facebook.
"Анна Ризатдинова - серебряная призерка Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Будапеште! В упражнениях с булавами украинская грация заняла 2 место с результатом 18.450", - сообщили в НОК.
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Урааа!!!! Анна Ризатдинова - серебряная призерка Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Будапеште!В упражнениях с булавами украинская грация заняла 2 место с результатом 18.450.БРАВО!!!Posted by НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team on 9 августа 2015 г.
В другом сообщении говорится о добытом украинской гимнасткой "золоте".
"Анна Ризатдинова одерживает ПОБЕДУ на Кубке мира по художественной гимнастике в упражнении с лентой! Золотой" результат украинки - 18,550.", - говорится в сообщении.
ТААААК!!!! Анна Ризатдинова одерживает ПОБЕДУ на Кубке мира по художественной гимнастике в упражнении с лентой!!!"Золотой" результат украинки - 18,550.БРАВО, ЧЕМПІОНКО!!! НАША ЛУЧШАЯ!Posted by НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team on 9 августа 2015 г.