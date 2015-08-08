Днепропетровские яхтсмены везут домой бронзу Чемпионата мира по парусному спорту в классе "Кадет"
Днепропетровские яхтсмены Егор Самарин и Максим Ремез заняли третье место на 49-ом Чемпионате мира по парусному спорту в классе "Кадет", который проходил в Италии на озере Гарда с 31 июля по 7 августа 2015 года.
Изначально Украину на престижном турнире должны были представить 4 команды, однако из-за отсутствия финансирования со стороны Министерства молодежи и спорта Украины в Италию отправился лишь один экипаж из Днепропетровска.
Поездку днепропетровской юношеской команды на Чемпионат профинансировал "Благотворительный фонд народного депутата Бориса Филатова".
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"Мы не могли отказать ребятам и тренеру в просьбе помочь отправить весь экипаж на Чемпионат мира. Было бы очень глупо потерять потенциальную возможность для моего родного Днепропетровска заработать чемпионскую медаль. И ребята отлично справились и полностью оправдали наши ожидания", - отметил нардеп Филатов.
Всего за комплекты наград в классе "Кадет" соревновались 58 команд, представлявших более 10 стран мира.
Напомним, команда Самарина и Ремеза заняла 1-ое место на Первенстве Днепропетровска по парусному спорту, которое проходило 3-5 июля 2015 года.