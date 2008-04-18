Берлускони ждет Шеву в Италии с распростёртыми объятиями
"Обстоятельства изменились"
|Сильвио БЕРЛУСКОНИ
Уход Шевченко из "Милана" был частично обусловлен тем, что он хотел стабильности для своих детей и желал, чтобы он росли, осваивая английский язык.
И Берлускони, который уверен, что Шевченко хочет вернуться на "Сан-Сиро", утверждает, что не обижается на нападающего.
"Мы должны принять решение его жены, ведь она чувствовала, что так будет лучше для её детей, - сказал Берлускони в интервью Sky Italia. - Поэтому я поддерживал это решение.
"Теперь обстоятельства изменились, он хочет вернуться. В болельщицкой среде существует разделение на тех, кто хотел бы его возвращения, и тех, кто, напротив, говорит, что он предал "Милан".
"Он не предал "Милан": центром привязанности человека всегда является семья, поэтому я понимаю, что Шева должен был принять это решение. Я остаюсь с ним в близких отношениях, поэтому я предоставил ему дом рядом с моим на Антигуа, и он даже больше, чем у меня.
"Я думаю, что, если он вернётся, мы должны приветствовать его самыми широкими объятиями. Я один из главных сторонников идеи его возвращения".