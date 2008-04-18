Берлускони ждет Шеву в Италии с распростёртыми объятиями

Президент "Милана" Сильвио Берлускони утверждает, что будет приветствовать возвращение нападающего "Челси" Андрея Шевченко "с распростёртыми объятиями".

Уход Шевченко из "Милана" был частично обусловлен тем, что он хотел стабильности для своих детей и желал, чтобы он росли, осваивая английский язык.

И Берлускони, который уверен, что Шевченко хочет вернуться на "Сан-Сиро", утверждает, что не обижается на нападающего.

"Мы должны принять решение его жены, ведь она чувствовала, что так будет лучше для её детей, - сказал Берлускони в интервью Sky Italia. - Поэтому я поддерживал это решение.

"Теперь обстоятельства изменились, он хочет вернуться. В болельщицкой среде существует разделение на тех, кто хотел бы его возвращения, и тех, кто, напротив, говорит, что он предал "Милан".

"Он не предал "Милан": центром привязанности человека всегда является семья, поэтому я понимаю, что Шева должен был принять это решение. Я остаюсь с ним в близких отношениях, поэтому я предоставил ему дом рядом с моим на Антигуа, и он даже больше, чем у меня.

"Я думаю, что, если он вернётся, мы должны приветствовать его самыми широкими объятиями. Я один из главных сторонников идеи его возвращения".

Официальный сайт ФК "Челси"