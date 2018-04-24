Украина в еврокубках: четыре победы на стартовом этапе

Благодаря высокому месту Украины в рейтинге УЕФА, отечественные клубы начинали борьбу в еврокубках именно с этого этапа. И начали весьма успешно – четыре победы в шести матчах. Более того, в ответных играх все три украинских клуба забили по 3 гола и выигрывали со счетом 3:0. Казалось, клубы в полном составе преодолеют этот этап соревнований. Но гол игрока словацкой «Жилины» Виллиама на 122-й минуте игры с полтавской «Ворсклой» лишил нас первого представителя в еврокубках. Полтавский клуб почти смог совершить чудо, которого от него ждали болельщики после гостевых 0:2…

Дальше прошли те, от кого этого ждали больше – донецкий «Шахтер» и луганская «Заря». Опытные горняки и находящиеся сейчас на небывалом доселе подъеме луганчане сумели эффектно разгромить оппонентов и доказать свои претензии на попадание в следующий этап соревнований. Впрочем, и для тех, и для других раунд плей-офф квалификации явно не предел мечтаний.

«Шахтер» - уверенная победа над грозным «Фенербахче»

Мирча Луческу не преувеличивал, когда говорил, что «Шахтеру» достался наиболее серьезный соперник из всех возможных на этой стадии. Уже сейчас можно с уверенностью говорить, что в групповом турнире будет немало команд, которые по своему уровню и по своим возможностям значительно уступают «Фенербахче». Тем почетнее победа над столь серьезным оппонентом.

В какой-то степени «Шахтеру» повезло в том, что его соперник еще не вышел на свою «проектную мощность». Если «Шахтер» уже успел сыграть три матча чемпионата и провел игру за Суперкубок против киевского «Динамо», то для «Фенербахче» домашний поединок против «Шахтера» был первым официальным выходом на футбольное поле в новом сезоне. А ответный во Львове – вторым. Сезон в турецкой Суперлиге стартует только в середине августа.

Но даже не это главное. Дело в том, что в «Фенербахче» строится совершенно новая команда. Летом она получила нового тренера и целую группу звездных новичков. По большому счету, командой в полном понимании этого слова нынешний «Фенербахче» назвать сложно. Витору Перейре нужно еще много поработать, чтобы ее создать. И не факт, что это у него получится. Большинство новичков, которые этим летом пополнили клуб из Стамбула, звезды, которые уже на закате своей карьеры. Все-таки турецкий клуб не входит в когорту команд с приставкой Топ. Каждый игрок со своими проблемами, со своими травмами, у каждого есть с чем сравнивать, мотивация уже не та… В общем, путь, который избрали владельцы «Фенербахче», довольно рискованный, и не всегда он приносит желаемый результат.

Но это, как говорится, не наши проблемы. В данном же конкретном противостоянии «Шахтер» оказался более классным коллективом. А мы еще раз убедились в том, что в футбол играют не отдельные личности, а команды. Луческу же выстроил команду так, что она не зависит от одного-двух отдельных игроков. Во всяком случае, по матчам с «Фенербахче» болельщики «Шахтера» не слишком горевали по поводу продажи Дугласа Косты и Луиса Адриано.

Конечно, счет на табло – 3:0 - приятен глазу, но это не должен вводить в заблуждение, вызывать эйфорию. Как это обычно бывает в футболе, все могло сложиться по-другому. Если бы в отдельных эпизодах удача не благоволила «Шахтеру», если бы не мастерство Пятова, вполне возможно, игра была бы раскрашена в совсем другие тона, более мрачные для украинского вице-чемпиона. Но в ответном матче все было за «Шахтер» – и мастерство, и удача, и даже арбитр, удаливший во втором тайме со скамейки запасных наставника турков.

То, что «Шахтер» начинает сезон в хорошей форме, отмечалось еще после матча с киевским «Динамо» за Суперкубок. Теперь этот тезис только получил свое подтверждение. А еще эта победа лишний раз говорит о квалификации Мирчи Луческу. Несколько лет подряд «Шахтер» становился чемпионом Украины, благодаря чему выходил в групповой турнир Лиги чемпионов напрямую. Теперь же нужно проходить через сито квалификации.

Это значит, что нужно совершенно по-другому готовить команду, нужно выводить ее на оптимальный уровень не к осени, а на полтора месяца раньше. И, похоже, тренерский штаб «Шахтера» справился с этой задачей на отлично. Во всяком случае, перед жеребьевкой заключительного этапа квалификации – плей-офф - у «Шахтера» не было никаких страхов. Избавиться от них помогли уверенность в себе, яркая победа над «Фенербахче» и, в конце концов, статус «сеяного» при жребии.

А жребий выбрал в соперники «Шахтеру» венский «Рапид». Поскольку УЕФА разводит при жеребьевке украинские и российские клубы, у «Шахтера» было всего четыре потенциальных соперника – «Монако», «Лацио», «Брюгге» и «Рапид». Несложно догадаться, какой из этих соперников был для «Шатера» наиболее приемлемый. И именно «Рапид» стал этим соперником. Но вряд ли у «Шахтера» есть повод праздновать заранее. История знает огромное количество примеров, когда заведомый аутсайдер бьет заведомого фаворита. «Фенербахче» был самым неприятным из всех возможных соперников в третьем отборочном раунде. И это заставило горняков провести матчи с турками на предельном уровне концентрации. Как бы, с «Рапидом» не случилось с точностью до наоборот…

Австрийский футбол сейчас бурно прогрессирует на всех возможных уровнях. Прежде всего, мы это видим по результатам австрийских сборных разных возрастов. Национальная команда уже практически обеспечила себе путевку в финальную часть Евро-2016 (последний раз она выступала на большом турнире на Евро-2008, и то, на правах хозяина турнира). Совсем недавно сборные Австрии были участниками финальных стадий ЧМ (U-20) и ЧЕ (U-19).

Если следовать модели «сильный чемпионат – сильная сборная», то и местные клубы должны уже в ближайшее время блеснуть на международной арене. И к этому есть все предпосылки. Австрийский футбол пытается идти по немецкому пути, запускать те же программы развития футбола, которые в свое время были запущены в Германии. И хотя копия никогда не бывает лучше оригинала, это обязательно должно принести результат. В частности, в 3-м раунде квалификации ЛЧ, именно «Рапид» преподнес самую громкую сенсацию, обыграв по сумме двух матчей голландский «Аякс» - 2:2 в Вене и гостевая победа 3:2 в Амстердаме. Свидетельством очень хорошей формы «Рапида» также является уверенный старт в национальном чемпионате, где команда выиграла оба матча и набрала максимальное количество очков – 6.

В любом случае, «Шахтеру» ни в коем случае нельзя расслабляться. Мотивация выйти в групповой раунд Лиги чемпионов иногда творит чудеса с командами-середняками, которые готовы буквально «грызть землю зубами», чтобы попасть в самый престижный европейский клубный турнир.

«Заря» - сенсация с легкостью и непринужденностью

Если победа «Шахтера» над «Фенербахче», несмотря на грозный вид соперника, считалась вполне вероятной, то успех луганской «Зари» в противостоянии с бельгийским «Шарлеруа» никак не вытекал из логики событий. А легкость и непринужденность, с которыми подопечные Юрия Вернидуба расправились с бельгийцами, вполне можно назвать сенсационными. Во всяком случае, добротная команда из чемпионата Украины никак не обязана громить добротную команду из чемпионата Бельгии с общим счетом 5:0.

Как и в случае с «Шахтером», во время летнего межсезонья «Заре» не удалось избежать кадровых потерь. Но, снова же, они не стали нокаутирующим ударом для команды. Это лишний раз говорит о том, что коллектив Юрия Вернидуба на ногах стоит крепко, что «каркас» у нее прочный. А раз так, отдельные детали меняются без особых проблем, и это практически не сказывается на качестве игры.

Летом «Зарю» покинули игроки, которых принято называть системными. Центральный защитник Виталий Вернидуб (сын главного тренера) переехал к другому украинскому тренеру Роману Григорчуку в азербайджанскую «Габалу». А опорный полузащитник Максим Малышев вернулся из аренды в «Шахтер» и уже получает небольшие порции игрового времени от Мирчи Луческу. Это были чрезвычайно важные игроки для «Зари», но, как оказалось, и без них можно добиваться результата.

Любопытно, что взятый на место Малышева у того же «Шахтера» Дмитрий Гречишкин пока не проходит в стартовый состав. Зато на этой позиции прекрасно проявляет себя Артем Гордиенко. В ответной встрече с «Шарлеруа» он был одним из лучших на поле.

Успехи «Зари» тем удивительнее, что опытной эту команду назвать сложно. Практически всю «основу» составляет молодежь, а легионеров почти нет. Вместе с тем, похоже, сейчас команда получает максимальное удовольствие от своей игры. У нее многое получается, и она никого не боится. Год назад «Заре» не хватило буквально несколько секунд, чтобы пробиться в групповой турнир Лиги Европы. В гостевой игре с голландским «Фейеноордом» луганчане уступали 0:3, затем сравняли результат, но на последних секундах пропустили решающий гол в двухматчевом противостоянии – 3:4.

Как сложится противостояние с – новым соперником по раунду плей-офф квалификации, предсказать крайне сложно. Впрочем, польская «Легия» вполне по зубам подопечным Юрия Вернидуба.

«Легия» прошла на двух предыдущих стадиях румынский «Ботошани» (дебютант еврокубков) – 1:0 и 3:0 и албанский «Кукеси». Первый матч проходил в Албании и ознаменовался неприятным инцидентом. Фаны «Кукеси» бросили камень в голову голкипера польской команды и матч был прерван при счете 2:1. Албанцам было засчитано техническое поражение 0:3. Ответный матч в Варшаве превратился в пустую формальность, а «Легия» его выиграла, не напрягаясь – 1:0.

В целом, обоих соперников «Легия» прошла на классе. Более показательный был предыдущий евросезон для польской команды. Она участвовала в квалификации Лиги чемпионов, где уверенно прошла ирландский «Сенкт-Патрикс», а в третьем раунде встречалась с некогда грозным «Селиком». Дома «Легия» победила со счетом 4:1, а в гостях – 2:0. Но, тут вмешался курьезный случай. За 10 минут до конца матча тренер «Легии» выпустил на поле игрока, не имевшего права участвовать в игре, и, впоследствии, команде было засчитано техническое поражение – 0:3. Команда выбыла из Лиги чемпионов, самым что ни на есть обиднейшим способом. Далее «Легия» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы прошла казахстанский «Атобе», а в групповом раунде, среди прочих, дважды обыграла харьковский «Металлист» - 1:0 и 2:1. Впоследствии команда дошла до 1/16 финала Лиги Европы, где дважды уступила голландскому «Аяксу».

Несмотря на очевидные еврокубковые успехи («Заря» о подобных результатах пока может только мечтать), таким жребием украинский клуб должен быть доволен. «Заря» была несеянная и избежала встречи с такими соперниками как «Атлетик», «Боруссия», «Бордо», «Фенербахче», «Аякс»…

«Ворскла» - в минуте от чуда…

То, что год назад испытали футболисты «Зари» в голландском Роттердаме, игроки «Ворсклы» почувствовали вчера в Полтаве. Они были в шаге от выхода в раунде плей-офф, но пропустили гол в последней атаке соперника и выбыли из турнира.

Конечно, «Ворскла» заслужила только комплименты за ответный матч. Но, будем откровенны, двухматчевое противостояние со словацкой «Жилиной» она проиграла еще неделю назад, в игре на выезде. Тот матч полтавчане провели из рук вон плохо, но даже при этом могли привезти домой неплохой результат. Реализуй Ковпак пенальти при минимальном отставании от соперника, судьба всего противостояния могла сложиться совершенно иначе.

К слову, именно Александра Ковпака можно назвать главным антигероем обоих матчей. Ведь кроме нереализованного пенальти был еще момент в концовке овертайма ответного поединка. «Ворскла» вела в счете 3:0 и убежала в контратаку «три в одного». Мячом владел Ковпак, который и с партнерами не поделился, и сам забить не смог. В обратной же атаке словаки и забили тот самый злополучный гол, перечеркнувший все старания команды Василия Сачко...

Похоже, главной причиной неудачи полтавчан стало отсутствие международного опыта. И хотя по среднему возрасту игроков «Ворскла» выглядит очень солидно (по этому показателю она значительно превосходит «Жилину»), в еврокубках большинство подопечных Сачко почти не играли. Вот и получилось, что в Словакии наша команда испугалась непонятно кого, а дома лезла из кожи вон, чтобы восстановить статус-кво. В конце концов, сделав это, на последних секундах умудрилась пропустить контратаку, когда большими силами пошла в атаку. Хотя никакой надобности идти вперед большими силами у «Ворсклы» уже не было. Наоборот, крайне необходимо было сконцентрироваться на обороне своих ворот. Чтобы удержать с таким трудом добытое преимущество.

Если же оценивать уровень соперников по итогам 210 минут игрового времени (два полных матча плюс овертайм), то это было противостояние двух абсолютно равных соперников. Счастливый билет достался словакам, и с этим нужно просто смириться. А также продолжать работать над собой – чтобы следующий еврокубковый цикл получился более успешным.

Если говорить только о матчах этой недели, то все наши клубы провели их на весьма приличном уровне. Конечно, гол в ворота «Ворсклы» стал той самой ложкой дегтя… В целом же, от «Ворсклы» ждали куда большего. Зато удивила не по годам спокойной и солидной игрой «Заря». А «Шахтер» просто подтвердил свой высокий класс. У горняков он присутствует точно. Да и Лигу чемпионов без команды Мирли Луческу представить уж совсем сложно.

Кирилл Стадниченко