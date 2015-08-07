"Заря" сыграет в плей-офф Лиги Европы с "Легией"

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА, по итогам которой луганская "Заря" сыграет с польской "Легией" из Варшавы.

Первый матч состоится в Украине.

Луганская «Заря» перед жеребьевкой попала в подгруппу 1. Соперником команды Юрия Вернидуба мог стать один из пяти клубов - «Атлетик» (Испания), «Виктория» (Плзень, Чехия), «Стяуа» (Румыния), «Легия» (Польша) и «Белененсиш» (Португалия).

Матчи состоятся 20 и 27 августа.