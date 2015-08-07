"Шахтер" проведет матч чемпионата Украины с "Днепром" в Одессе

14 августа «Шахтер» проведет матч 5-го тура чемпионата Украины с днепропетровским «Днепром» в Одессе на стадионе «Черноморец», сообщает пресс-служба донецкой команды.

Начало игры – в 19:00.

Клуб уже объявил о начале продажи билетов на этот матч, которые будут реализовываться, в частности, в кассах стадиона "Черноморец" и другим местах продаж.

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, что центральный матч 5-го тура чемпионата Украины между серебряным и бронзовым призерами минувшего сезона - "Шахтер"-"Днепр" состоится не во Львове, а в другом городе. Причиной этому стала явная поддержка львовянами днепропетровской команды, руководимой Мироном Маркевичем, который, в свою очередь, является уроженцем Львовской области и много лет проработал у руля родных "Карпат". В Одессе или Харькове, которые «горняки» рассматривают в качестве альтернативных вариантов, «Днепр» такой поддержки наверняка будет лишен.