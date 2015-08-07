"Шахтер" сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов с австрийским "Рапидом"

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка заключительного этапа квалификационных соревнований Лиги чемпионов - раунда плей-офф, по итогам которой соперником донецкого "Шахтера" стал австрийский "Раид", сообщает официальный сайт УЕФА.

Первый матч "Шахтер" проведет в Вене.

В раунде плей-офф Лиги чемпионов примут участие 20 клубов. Десять из них идут по Пути чемпионов (победители национальных первенств стран с низким рейтингом в таблице УЕФА), десять - по Пути представителей лиг (команды, представляющие национальные чемпионаты 10 ведущих стран рейтинга).

"Шахтер" изначально оказался в числе сеянных в Пути представителей лиг и смог избежать на этом этапе встречи с такими командами, как английский "Манчестер Юнайтед", испанская "Валенсия", немецкий "Байер" (Леверкузен), и португальский "Спортинг" (Лиссабон). Кроме того, в связи с решением УЕФА разводить при жеребьевках российские и украинские команды, "Шахтеру" не мог достаться в соперники московский ЦСКА.

Десять победителей выйдут в групповой этап, где присоединятся к 22 клубам, которые получили прямые путевки. Среди участников основного турнира значится чемпион Украины киевское "Динамо".

Матчи раунда плей-офф квалификации ЛЧ будут сыграны 18/19 и 25/26 августа.