УЕФА разведет украинские и российские команды на жеребьевке еврокубков
12:58, 07 августа 2015Спорт
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Донецкий "Шахтер" и московский ЦСКА будут разведены в жеребьевке еврокубков, которая состоится сегодня в швейцарском Ньйоне.
УЕФА существенно увеличивает призовые для участников Лиги чемпионов и Лиги Европы / uefa.com
Об этом говорится в сообщении УЕФА, обнародованном на официальном сайте организации.
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Таким образом, при жеребьевке раунда плей-офф Лиги чемпионов российский ЦСКА не сможет встретиться с украинским "Шахтером".
"Согласно ограничению на встречи российских и украинских клубов, "Шахтер" не может быть избран в соперники "ЦСКА", - отмечается в сообщении.
В июле 2014 года УЕФА также разводил украинские и российские клубы в жеребьевке еврокубков.
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