УЕФА разведет украинские и российские команды на жеребьевке еврокубков

Об этом говорится в сообщении УЕФА, обнародованном на официальном сайте организации.

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Таким образом, при жеребьевке раунда плей-офф Лиги чемпионов российский ЦСКА не сможет встретиться с украинским "Шахтером".

"Согласно ограничению на встречи российских и украинских клубов, "Шахтер" не может быть избран в соперники "ЦСКА", - отмечается в сообщении.

В июле 2014 года УЕФА также разводил украинские и российские клубы в жеребьевке еврокубков.