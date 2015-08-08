Чемпионат Украины, 4-й тур, "Карпаты" - "Черноморец": видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове проходит матч 4-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Карпаты" принимают одесский "Черноморец".

В этой игре сойдутся 3-я и 13-я команды турнирной таблицы первенства.

На данный момент, "Карпаты" являются одними из лидеров национального первенства, в то время как "Черноморец" - аутсайдер. Впрочем, качество игры, которое демонстрируют одесситы в первых матчах не позволяет говорить о том, что команда буде бороться за выживание в элитном дивизионе на протяжении всего сезона.

В матче предыдущего тура против киевского "Динамо" одесситы достойно и на равных сражались против грозного оппонента на протяжении большей части матча. И лишь в концовке пропустили два нелепых гола, позволив действующему чемпиону Украины выиграть в Одессе со счетом 0:2. Также обидно одесситы проиграли днепропетровскому "Днепру" - 2:4 (ведя по ходу матча 2:0), а в стартовом туре сыграли вничью с донецким "Олимпиком" - 2:2.

В свою очередь, у "Карпат" соперники были не такие грозные и команда сумела одержать 2 победы ворвавшись в тройку лидеров отечественного футбола. Проиграв на старте харьковскому "Металлисту" (0:2), львовская команда затем обыграла новичка элитного дивизиона "Сталь" из Днепродзержинска и донецкий "Олимпик" - дважды по 1:0.

На котировках букмекерских контор в сегодняшнем матче явным фаворитом считается львовский клуб, ставки на победу которого принимаются с коэффиицентом 1,76 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из расчета 3,40 к 1, а на победу одесситов - 4,39 к 1.

Матч "Карпаты" - "Черноморец" начнется во Львове в 19.30. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.