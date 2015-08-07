Чемпионат Украины, 4-й тур, "Волынь" - "Металлист": видео онлайн-трансляция

Сегдня в Луцке проходит матч 4-го тура чемпионата Украины по футболу,в котором "Волынь" на своем поле принимает харьковский "Металлист".

В этой игре сошлись 5-я ("Металлист") и 7-я команды в турнирной таблице соревнований.

Несмотря на то, что в предыдущие годы соперники не считались командами «одного калибра», лучане в основном создавали достойную конкуренцию более именитому оппоненту. Кстати, дома, «Волынь» имеет положительный баланс отношений в этой паре - 6 побед при 1 ничьей и 4 поражениях.

Достаточно яркими и запоминающимися оказались оба противостояния прошлого сезона, когда "Металлист" уже выпал из обоймы лидеров украинского футбола. В Луцке команды не доиграли из-за беспорядков на трибунах. И вместо цифр на время прекращения поединка 1:2 в окончательном протоколе значится техническая победа «Металлиста» - 0:3. Много дискуссий вызвало и результативное завершение харьковского матча весной, когда «Металлист» трижды сумел отыграться, в том числе, и перед финальным свистком - 3:3.

Сейчас будущие конкуренты в большей степени могут быть довольны стартом. Команда Александра Севидова еще не знает поражений (1 победа при 2 ничьих), не относится к аутсайдерам и «Волынь» (по 1 победе, ничьей и поражению). Хозяевам на этот раз может помешать отсутствие травмированных Олега Гуменюка и Владимира Полевого. Гости же имеют выбор для определения состава, однако именно несыгранность может помешать им в осуществлении задумок.

В последний раз "Волынь" побеждала дома в сезоне 2012/13 - 2:1. А затем последовали крупное поражение со счетом 1:4 (2013/14) и уже упоминавшееся техническое 0:3 (2014/15).

На котировках букмекерских контор в нынешнем матче фаворитом с минимальным преимуществом считается "Волынь". На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 2,27 к 1, в то время как на победу "Металлиста" - 2,91 к 1, а на ничью - 3,27 к 1.

Матч "Волынь" - "Металлист" начнется в Луцке в 19.00. ТВ-транляцию игры проведет телеканал 2+2.