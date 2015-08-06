"Заря" во второй раз подряд обыграла в Лиге Европы бельгийский "Шарлеруа"

В Киеве завершился ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором луганская "Заря" встречалась с бельгийским "Шарлеруа" и выиграла со счетом 3:0, сумев выйти в раунд плей-офф квалификации (общий счет по сумме двух игр - 5:0).

Имея преимущество в два мяча по итогам гостевой встречи, луганчане довольно осторожно начали ответную игру, ожидая что предпримет соперник. в итоге, первый тайм получился довольно пресным без особых моментов. А после перерыва номинальные хозяева поля захватили преимущество и в середине тайма забили два гола.

На 58-й минуте "Заря" поймала соперника на контратаке. Никита Каменюка с левого фланга навесил точно на голову Желько Любеновича, который находясь в нескольких метрах от ворот головой переправил мяч в створ. А спустя 10 минут, на 68-й, Любенович реализовал пенальти, доведя преимущество своей команды по сумме двух матчей до 4:0.

Наконец, уже в добавленное арбитром к основному времени игры, на 92-й минуте, Руслан Малиновский сыграл в стенку с Любеновичем и с линии штрафной пробил точно в нижний угол - 3:0 и 5:0 по сумме двух игр.

Таким образом, "Заря" вышла в решающий круг квалификационных соревнований - раунд плей-офф. Своего следующего соперника луганская команда узнает по результатам жеребьевки, которая состоится в пятницу, 7 августа.