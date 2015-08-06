"Ворскла" выбыла из Лиги Европы

В Полтаве завершился ответный матч 3-го раунда отборочного турнира Лиги Европы, в котором "Ворскла" принимала словацкую "Жилину" и выиграла со счетом 3:1, но проиграла по сумме двух матчей за счет гола пропущенного на своем поле - 3:3.

Судьба матча была решена в самой концовке дополнительного времени.

Хозяева поля начинали ответный матч с отставанием "-2" (первый матч - 0:2) и сразу же пошли в атаку. Но, долгое время соперник умело держал оборону отражая все атаки полтавчан в первом тайме и первой половине второго. И только на экваторе второй оловины игры "Ворскла" сумела открыть счет.

На 67-й минуте Арменд Даллку с правого фланга навесил точно на голову Антону Шиндеру, который и вколотил мяч в сетку.

В дальнейшем "Ворскла" усилила давление на ворота соперника и сравнять счет по сумме двух матчей сумела в добавленное арбитром время, на 90+1 минуте. Навес с угла поля Даллку головой замкнул Евгений Ткачук - 2:0.

Решающим в двухматчевом противостоянии мог стать эпизод в овертайме, когда на 101-й минуте судья назначил пенальти а Санжар Турсунов его реализовал - 3:0. Но, в оставшиеся 20 минут игроки "Жилины" отчаянно атаковали и на 121-й минуте Виллиам сумел завершить многоходовую комбинацию своей команды ударом точно в нижний угол под штангу - 3:1.

Таким образом, "Ворскла" стала первой украинской командой, выбывшей из еврокубков в нынешнем сезоне.