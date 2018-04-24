Украинский борец Жан Беленюк: Отношение к спортсменам со стороны государства – свинское и скотское

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк в июне вновь оказался в центре внимания, завоевав очередную медаль престижных соревнований –Европейских игр в Баку.

Беленюк регулярно успешно выступает в составе украинской сборной на различных международных стартах с 2010 года, когда стал серебряным призером чемпионата мира среди юниоров. В нынешнем же году чемпион Европы-2014 и бронзовый призер чемпионата мира-2014 Жан на первых в истории Евроиграх в Баку в июне завоевал серебро.

Очередной успех породил всплеск волны популярности к колоритному спортсмену, отец которого родом из Руанды. Коренной чернокожий киевлянин в форме цветов украинского флага стал героем социальных сетей после Евроигр. Впрочем, сам спортсмен отмечает, что украинскому обществу по-прежнему не чужд расизм, и говорит, что даже сейчас иногда слышит за спиной оскорбительные слова.

За месяц до старта Чемпионата мира-2015 по борьбе, который начнется 7 сентября в американском Лас-Вегасе, УНИАН пообщался с Беленюком и о терпимости, и о том, что каждый настоящий мужчина должен уметь за себя постоять, и о спортивных целях, личной жизни, отношении государства к ведущим атлетам Украины и общем видении ситуации в стране.

После победы на прошлогоднем чемпионате Европы в финском Вантаа, на Евроиграх в Баку наверняка рассчитывали только на 1-е место… Что не получилось в финале?

Так сложились обстоятельства… Точно я бы не смог ответить на этот вопрос. С одной стороны, проиграл тактически, с другой стороны… Скажем так, бой изначально пошел не так, как я задумывал. Не по моему сценарию. Подстроиться под новые реалии по ходу боя было достаточно сложно. Да, я рассчитывал на «золото» в Баку. К сожалению, не получилось. Но этот этап мы уже «проехали». Надо думать о следующем турнире, двигаться к нему.

Каковы вообще впечатления от этих Евроигр? Многие считают, что такое соревнование совершенно ни к чему. Мол, в Европе никогда не было континентальных соревнований, в отличие от тех же Панамериканских или Африканских игр, и они не нужны…

Я так не думаю. Когда-то были первые Панамериканские игры, были первые Африканские игры. Это очень хорошая идея. И очень хорошо, что она воплотилась в жизнь. Появилось новое крупное престижное мультиспортивное соревнование. Я здесь вижу только одни плюсы.

Другое дело, захочет ли кто-то, кроме Азербайджана, провести эти Игры? Ведь это большие затраты, большая ответственность. В Баку решили прорекламировать себя на весь мир. Показать, насколько это замечательная страна, самобытная, со своей историей, культурой, традициями. Показать себя через успешное проведение такого грандиозного соревнования – отличное решение. Плюс, они претендуют на проведение Олимпиады… Захочет ли еще кто-то в Европе рискнуть и провести событие такого масштаба - неизвестно. Обычным людям и политикам Старого света сейчас не до того. Никто не хочет вкладывать очень большие суммы в проведение соревнований и в этом самая большая опасность для будущего Европейских игр.

Каковы впечатления от Баку, от организации соревнований?

Я был в Баку только 3 дня и, к сожалению, больших впечатлений набраться не успел. Мы даже не смогли на Открытие игр попасть, хотя прилетели в Баку именно в этот день. А, отборовшись, сразу же улетели. Из того, что успел запомнить – Олимпийская деревня мне показалась гораздо меньшей, чем на Универсиаде-2013 в Казани. Там, в Казани, понравилось больше, было все гораздо масштабнее. Количество спортсменов и стран-участниц было побольше. Все-таки, там собрались атлеты со всего мира. Кстати, питание в Казани было лучше, меню обширнее – и татарская кухня, и европейская…

Атмосфера на Европейских играх была хорошая?

Да, это точно. Баку жил играми, люди прониклись идеей проведения соревнования на самом высоком уровне. Постоять за честь своей страны. Говорили, что у местного населения часть зарплаты автоматически уходила в бюджет Игр. И люди с пониманием к этому относились. На соревнованиях был аншлаг. Все болели, атмосфера в зале была хорошей.

Впереди главный старт сезона – чемпионат мира в Лас-Вегасе. В прошлом году на аналогичном турнире в Ташкенте вы завоевали бронзу. Каковы планы сейчас? Чувствуете в себе силы бороться за титул чемпиона?

Я все для этого делаю. С одной стороны, я молодой, а с другой – уже опытный борец. Побывал и на чемпионатах Мира, и Европы, выигрывал медали. Я знаю себе цену. Кроме возраста и опыта, у меня много других козырей. Но, загадывать не берусь. Буду все делать для того, чтобы добиться хорошего результата. Много и упорно тренироваться, делать свое дело – вот главная задача. Если будешь постоянно совершенствоваться, то успех обязательно придет к тебе.

Если же говорить о конкретной цели, скажу так: задача-минимум завоевать лицензию на Олимпийские игры-2016 в Рио. Задача-максимум, разумеется, медаль. Желательно, золотая.

Жан, вы достаточно давно «засветились» на мировой арене, но борьба не самый популярный вид спорта и многие узнают об успехах украинских спортсменов «по случаю». После Европейских игр в Баку произошел очередной всплеск интереса, а вы – один из героев Игр. К тому же, с нестандартной внешностью. Расскажите о своих корнях…

Я – коренной киевлянин, здесь родился и вырос. Мой папа из Руанды. К сожалению, я его никогда не видел. Он погиб, когда я только родился. В Руанде был военный переворот, и он стал жертвой конфликта. В Киеве папа учился в авиационном институте, был летчиком. Они с мамой встречались пять лет. Папа не успел даже доучиться — его призвали в Руанду, где шла война. Так что всю жизнь я живу с мамой, а отца видел только на фотографиях.

Нет желания побывать в Руанде?

Сейчас у меня в планах одно – борьба, ежедневные тренировки, подготовка. От турнира, к турниру. Жизнь расписана буквально по часам. А когда выпадают редкие дни отдыха хочется абстрагироваться от всего. Ни о чем не думать. В планах, наверное, такая поездка есть. Но в планах очень далеких. Уже после завершения спортивной карьеры.

Возможно у меня там есть братья, сестры, тети, дяди, дедушка, бабушка. Но пока у меня нет особого желания поехать туда и разыскать их всех. Я занят совершенно другими делами, у меня в разгаре спортивная карьера.

В общем, руандийцем вы себя совсем не считаете…

Скажем так: если здесь, в Украине, меня считают темнокожим, то для руандийцев я – человек со светлой кожей. А у них там свое отношение к таким людям. Кстати, по этой причине ехать в Руанду достаточно опасно. И это еще один минус.

Как вы пришли в борьбу, с чего все началось?

Я пришел в секцию достаточно поздно, мне было лет 10 на тот момент. Долгое время только учился в школе. Кстати, был отличником. Больше ничем особым не занимался. А потом, как это часто бывает, помог случай. Мы с товарищем хоронили нашего друга, который погиб, и тот товарищ мне сказал, что записался в секцию борьбы. Я последовал его примеру, и с тех пор в зале. Сейчас уже и не мыслю себя без борьбы. В зале, где я начинал заниматься борьбой, практически вырос. Это, можно сказать, моя территория. А мой первый тренер Виталий Александрович Киселица заменил мне отца. В детстве он даже учил стирать, когда мы с ним на сборы в спортлагеря ездили.

Карьера спортсмена – это адский труд. Никогда не было мысли все бросить, завязать с борьбой?

Мысли бросить были, но никогда не бросал. Мне повезло с окружением, я всегда находил поддержку в лице своих родных и близких. Мама очень поддерживала. Говорила, что должен быть самым лучшим и никогда не бросать начатое. У моей мамы очень сложный характер, она жестче многих мужиков. Поэтому, наверное, с ней очень трудно ужиться. Но, она мудрая женщина и понимала, что нужно было каким-то образом заменить мне отца. Мама знала, что греко-римская борьба — это как раз то, что мне нужно.

В детстве у вас наверняка были инциденты из-за темного цвета кожи?

Тяжело было больше морально, психологически. Хотя, были разные моменты. В детстве часто дрался. Чуть что — сразу в нос. Меня из-за драк даже из школы хотели выгнать. Вот сейчас много говорят о вступлении в Евросоюз. Но, считаю, многие наши граждане не готовы к этому. Даже сейчас слышу иногда за спиной оскорбительные слова. Но в обиду себя никогда не давал. Каждый мужчина должен уметь за себя постоять.

Когда стал заниматься борьбой, кардинально изменил свое отношение к неадекватным людям, из-за недостатка воспитания позволяющим себе хамские выражения. Спорт помог мне выработать своеобразный иммунитет и не реагировать на это. Меня невозможно вывести из себя. Делаю свое дело, а остальное — по барабану.

Когда вы почувствовали, что спорт, это не только любимое занятие, но и возможность заработать деньги?

На подсознательном уровне, наверное, понимал это всегда. Я же не просто для развлечения ходил заниматься. А зарабатывать начал уже с 13 лет. Получал ежемесячную премию в 100 гривен, если хорошо выступал на соревнованиях. Для меня это были большие деньги. Все до копейки маме отдавал. Хорошо помню те времена, когда у нас с мамой на двоих было пять гривен в кармане и на них надо было купить хоть какой-то еды в супермаркете.

Сейчас ситуация, естественно, совсем другая. Борьба уже окончательно перестала быть увлечением и стала основным источником дохода.

Сколько времени профессиональный борец уделяет тренировкам?

В обычные дни, утренняя зарядка и тренировка – час-полтора, вечером – полтора-два часа. После соревнований – только вечерняя тренировка, чтобы поддерживать себя в тонусе, держать форму. На сборах – общее количество времени – порядка пяти с половиной часов занятий. Разумеется, я тренируюсь как на ковре, так и в тренажерном зале, тягаю «железо».

Кроме тренировок для поддержания формы нужно еще и правильно питаться…

Ну уж нет! В еде я неприхотлив, ем все подряд. Каши, салаты, мясные блюда… Люблю поесть в Макдональдсе, например. Конечно, я могу себе это позволить не больше одного раза в месяц, сделать праздник для живота. Но, в любом случае, могу. Категорического неприятия у меня нет ни для какой пищи. Если она вкусная, то я ее ем. Вес не сгоняю перед соревнованиями, в этом нет потребности. Видимо, к полноте я не склонен.

А как насчет выпить рюмку-другую?

Нет, не употребляю. Алкоголь мне совершенно не нравится. Не понимаю радости потребления водки. С этим, конечно, иногда связаны проблемы. Особенно, на каких-то праздничных застольях. Приходится объяснять людям, что я просто не люблю пить. Многим это понять сложно…

Как предпочитаете проводить свободное время?

Я не любитель активного отдыха. Активностей мне хватает в спортзале, на тренировке. Дома я спокойный человек. Люблю книжку почитать, поваляться на диване, посмотреть фильм, или пойти в кино, посмотреть на большом экране…

Возвращаясь к спорту, о чем мечтаете больше всего?

Как у всех – выиграть Олимпийские игры. Все стандартно. Золото Олимпиады – вершина карьеры для любого атлета. К тому же, традиции украинской борьбы таковы, что ты обязан побеждать, чтобы поддержать реноме отечественного спорта. Пока в независимой Украине был только один олимпийский чемпион по греко-римской борьбе – Вячеслав Олейник, который выиграл «золото» Игр еще в Атланте, в 1996-м году. Надо попробовать обновить это достижение.

Вы родились в 1991 году, когда Украина стала независимым государством. Можно сказать, ровесник Украины. Сейчас страна переживает крайне непростые времена…

Я – патриот. Очень люблю Киев, родной Подол. Готов целовать эту землю. И хочу, чтобы Украина жила в мире, чтобы была нормальная страна без войн, с нормальной экономикой и с нормальными человеческими отношениями. И тот кредит доверия, который мы дали нынешней власти, надеюсь, будет использован по максимуму. Тем не менее, пока никаких изменений не видно. Прошло больше года – и никаких изменений.

Война? Все оправдывается войной. Знаете, а у меня есть вопрос, что это за война, за что идет эта война? У меня нет ответов на эти вопросы. Мне кажется, что на Востоке творится что-то вообще непонятное. А ребята, настоящие патриоты Украины, которые там воюют и погибают, гибнут непонятно за что. Внутри страны, здесь, на мирных территориях, не происходит ровным счетом никаких изменений в жизни в позитивную сторону. В конце концов, у нас в спорте творится бардак полный…

Что конкретно вы имеете ввиду?

Отношение к спортсменам со стороны украинского государства – свинское и скотское. И это проявляется во всем. Во-первых, в постоянных задержках премий. Мы и так получаем копейки за свои завоеванные медали, за победы, которыми мы прославляем страну. Если сравнить наши премии с гонорарами зарубежных атлетов – из европейских стран, из того же Азербайджана – небо и земля.

Понятно, что перед Евроиграми в Баку, чтобы простимулировать своих атлетов, власти Азербайджана подняли премии за награды до заоблачных высот. За золото каждый атлет получал 143 тысяч долларов США, (с добавками от НОКа и коммерческих спонсоров выходило до 286 тысяч долларов на атлета) серебро – 76,3 тысяч долларов, бронзу – 47,5 тысяч. Но ведь это же не какие-то нереальные цифры. Все вовремя выплачивается, несмотря на то, что цифры очень солидные. Люди получают квартиры в столице, в Баку. У них есть какие-то перспективы в этой жизни. Они могут почувствовать себя обеспеченными. Они знают, что, когда закончат карьеру, им будет на что жить. Будет стартовый капитал, чтобы начать какой-то бизнес. Они не будут начинать жизнь сначала, угробив свои лучшие годы и здоровье на рекордные результаты и медали для своей страны.

В тех же европейских странах гонорары могут быть значительно меньше, чем в Азербайджане, но не копеечные, как у нас. И они тоже выплачиваются вовремя. И тоже у людей есть перспектива. Жизнь размеренная, четко отлаженная…

Как, в таком случае, происходит у нас?

Во-первых, цифра премии – она же ничтожна. 50 тысяч грн за золото – около 2 тыс/ долларов. За 2-е место 40 тысяч, за третье – 25 тысяч грн. Извините, но это смешно. Во-вторых – отношение к людям. После того, как лопнул «Радикал-банк», где хранились премии и зарплаты спортсменам, мы попали практически в патовую ситуацию. Хорошо, нашли средства, но сейчас их нужно получать в кассе. В тот день, когда я пришел в Министерство за зарплатой, я был в очереди 72-й. И стоящие впереди – это ведущие спортсмены страны. Те, кто прославляют нацию своими победами по всему миру. Как по мне, это плевок в лицо спортсменам. Хорошо, я в Киеве живу и могу подъехать в кассу в любой момент. А спортсмены из регионов? За копейки, которые там дают, они должны выстаивать в огромной очереди, рисковать опоздать на поезд, приезжать повторно, если по каким-то делам вновь оказался в Киеве…

С деньгами понятно… А как обстоят дела с условиями для тренировок?

И опять бьете по больному месту. Мы только что вернулись со сборов. Были на достаточно известной спортивной базе «Заросляк», в Ворохте (район горы Говерла). Так там мы едва ли не голодали. Потому что у персонала базы не было денег, чтобы обеспечить столовую продуктами, а нас – едой. Там, вроде, по слухам, персонал зарплату не получает уже несколько месяцев. А директор, опять же, по слухам, находится в Киеве. Где деньги – непонятно. Мы же, ко всему прочему, не успели получить командировочные. Нам повезло, так как к середине сбора подъехали борцы-вольники. Наши коллеги. Они успели получить командировочные и могли позволить себе спуститься с горы в близлежащий населенный пункт, купить продуктов. Собственно, они нас и кормили…

В связи с этим логичный вопрос – вам предлагали уехать из Украины? И если да, то почему вы отказываетесь?

Предлагают постоянно. Практически после каждого соревнования. Подходят тренеры, представители федераций тех стран, где борьба развита слабо. Подходили, кстати, и представители Азербайджана со своими сумасшедшими цифрами в контракте, которые, на поверку, оказываются вполне реальными.

Почему не уехал? Все время надеешься на лучшее… На то, что здесь что-то изменится. Вот пришла новая власть, надо потерпеть, скоро заживем. Еще чуть-чуть, еще, еще… Очень тяжело уезжать из дому, все бросать, все начинать сначала. Психологически очень тяжело.

Плюс, скоро Игры в Рио. Этот старт – самый важный в карьере любого спортсмена, Олимпиада…

А после Рио?

После Рио… Сначала эту Олимпиаду нужно дождаться и пройти. А потом? Загадывать далеко я не люблю. Я не знаю, захочу ли я потом заниматься борьбой, останусь ли в спорте… Может, я вообще сменю род деятельности.

Обидно одно: занимаясь профессиональным спортом, убиваешь свое здоровье и лучшие годы жизни. А в ответ – тишина. Государство словно тебя не замечает. Нет, оно конечно на тебе здорово пиарится, но ты от этого не получаешь практически ничего. И рискуешь уйти в новую постспортивную жизнь с пустыми карманами… Это очень обидно.

Кирилл Стадниченко