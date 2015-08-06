Обнародован состав сборной Украины на Чемпионат мира по легкой атлетике

В него вошли 20 мужчин (и один запасной) и 31 женщина сообщает официальный сайт ФЛАУ.

Окончательный состав команды будет опубликован после 10 августа. До этого времени атлеты еще имеют возможность выполнить норматив для участия в чемпионате мира.

При этом, спортсмен, который выполнит норматив, может быть включен в состав команды только при условии, что он не занимает место одного из уже утвержденных атлетов.

Полностью состав команды выглядит так:

Мужчины - Сергей Смелик - 200 м; 4х100 м Виталий Корж - 4х100 м Эмиль Ибрагимов - 4х100 м Роман Кравцов - 4х100 м Владимир Супрун - 4х100 м Виталий Бутрим - 400 м Богдан Бондаренко - высота Андрей Проценко - высота Дмитрий Яковенко- высота Юрий Кримаренко - высота Владислав Ревенко - шест Евгений Виноградов - молот Алексей Касьянов - десятиборье Игорь Главан - с/х 20 км; с/х 50 км Руслан Дмитренко - с/х 20 км Иван Лосев - с/х 20 км Иван Банзерук - с/х 50 км Сергей Будза - с/х 50 км Иван Бабарыка - марафон Александр Бабарыка - марафон Андрей Ковенко - (с/х 20 км) — запасной

Женщины Олеся Повх - 100 м; 4х100 м Наталия Погребняк - 100 м; 200 м; 4х100 м Наталия Строгова - 200 м; 4х100 м Кристина Стуй - 200 м; 4х100 м Анастасия Брызгина - 4х100 м Мария Шмидова - 4х100 м Анна Плотицына - 100 м з/б Ольга Земляк - 400 м; 4х400 м Наталия Пигида - 400 м; 4х400 м Ольга Бибик - 4х400 м Юлия Олишевская - 4х400 м Наталия Лупу - 800 м; 4х400 м Ольга Ляхова - 800 м; 4х400 м Анастасия Ткачук - 800 м; 4х400 м Анна Мищенко - 1500 м Мария Шаталова - 3000 м с препятствиями Елена Попова - марафон Екатерина Карманенко - марафон Ирина Геращенко - высота Кристина Гришутина - длина Ольга Саладуха - тройной Галина Облещук - ядро Наталия Семенова - диск Ирина Новожилова - молот Екатерина Дерун - копье Алина Фёдорова - семиборье Анна Касьянова - семиборье Анастасия Мохнюк - семиборье Надежда Боровская - с/х 20 км Людмила Оляновская - с/х 20 км Елена Шумкина - с/х 20 км

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 22 по 30 августа в Пекине (Китай).