Украинская дзюдоистка Белодед выиграла Чемпионат мира

Чемпионат мира по дзюдо среди кадетов, который проходит в Сараево (Босния и Герцеговина), увенчался триумфом для украинской дзюдоистки – 14-летняя киевлянка Дарья Белодед завоевала золото в весовой категории до 44 кг., сообщает пресс-служба Федерации дзюдо Украины.

Дарья победила четырех соперниц: Михаэлу Чиссов (Румыния) в первом раунде, Рико Игараши (Япония) во втором бое, в полуфинале – Юлию Огаркову из России, а в финале ей хватило полторы минуты, чтобы досрочно победить итальянку Софию Петитто.

Дарья – самая юная спортсменка на этом турнире; в октябре ей исполнится 15 лет, тогда как соперницы были на полтора – два года старше.

Следует отметить, что весной 2015 года Белодед стала чемпионкой Европы в своей возрастной группе на турнире в Софии (Болгария).