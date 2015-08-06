Центральный матч 5-го тура ЧУ по футболу "Шахтер" - "Днепр" могут перенести из Львова из-за болельщиков

Центральный матч 5-го тура чемпионата Украины между серебряным и бронзовым призерами минувшего сезона - "Шахтер"-"Днепр" состоится не во Львове, а в другом городе, сообщает MatchDay.

Причиной этому стала явная поддержка львовянами днепропетровской команды, руководимой Мироном Маркевичем, который, в свою очередь, является уроженцем Львовской области и много лет проработал у руля родных "Карпат". В Одессе или Харькове, которые «горняки» рассматривают в качестве альтернативных вариантов, «Днепр» такой поддержки наверняка будет лишен.

Кроме того, существует большая вероятность, что и домашние матчи с «Карпатами» и «Динамо» в сезоне 2015/16 команда Мирчи Луческу проведет не во Львове.

Поединок «Шахтер» — «Днепр» запланирован в календаре на следующую пятницу, 14 августа. Начало игры в 19:00.