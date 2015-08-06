Сборная Украины опустилась на 3 места в рейтинге ФИФА

Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте ФИФА.

На счету команды Михаила Фоменко 791 очко.

Украинскую команду опередили сборные США, Мексики и Албании. При этом, команды Мексики и Албании совершили рывок вверх сразу на 14 мест в рейтинге.

Вместе с тем, украинцы по-прежнему опережают команды России, Шотландии и Польши, которые, как и в предыдущей версии рейтинга, располагаются сразу за сборной Украины, на 31-33-м местах.

Существенные изменения также произошли в 10-ке сильнейших. Сборная Бельгии обогнала команду Германии и переместилась с 3-го на 2-е место. А сборная Нидерландов опустилась на 7-м мест и выбыла из десятки сильнейших - с 5-го на 12-е.

Возглавляет рейтинг, как и прежде, команда Аргентины. Кроме этой команды, а также сборных Бельгии и Германии, в 10-ку сильнейших входят также Колумбия, Бразилия, Португалия, Румыния, Англия, Уэльс и Чили.

Рейтинг ФИФА обновляется раз в месяц. Следующая версия будет опубликована 3 сентября.