Федерация легкой атлетики Украины разрешила семерым спортсменам выступать за Россию

Федерация легкой атлетики Украины, в соответствии с пунктом 5.4 di правил соревнований по легкой атлетике ИААФ 2014-2015 годов, предоставила разрешение на сокращение срока допуска (карантина) на представление Всероссийской Федерации легкой атлетики спортсменами-легкоатлетами, которые приобрели российское гражданство, сообщает пресс-служба Федерации.

Отныне легкоатлеты Вера Ребрик, Рустем Дремджи, Алексей Сокирский, Валерия Мара, Руслан Перестюк, Евгений Семененко и Алена Белякова, после получения разрешения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), могут представлять ВФЛА на международных соревнованиях.

ФЛАУ получила денежные средства в сумме 170 тысяч долларов и направит их на программу подготовки украинских легкоатлетов к международным соревнованиям. В том числе 20% от этой суммы пойдут на поддержку новосозданной Федерации легкой атлетики АР Крым, которая продолжает заниматься легкоатлетами, которые сохранили украинское гражданство.