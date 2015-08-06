Игроки "Шахтера": Мы заслуженно победили "Фенербахче"

Ведущие игроки донецкого "Шахтера" высказали свое мнение о разгромной победе горняков над турецким "Фенербахче", сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Дарио Срна, капитан «Шахтера»: Мы атаковали практически весь первый матч и в Стамбуле, и сегодня. Хотели решить исход встречи еще в первом тайме. Понимали, что нужно быть аккуратными, поэтому, забив первый мяч, стали ждать. Знали, что соперник будет нападать, а у нас есть быстрые футболисты, которые умеют контратаковать. Так и получилось. Мы очень хорошо изучили «Фенербахче»: у них много рослых футболистов, поэтому смысла отдавать верховые передачи не было. Вот и договорились, что Саша будет бежать на ближнюю, – и хорошо же получилось! Если «Шахтер» двигается, как нужно, то это очень сильная команда.

Алекс Тейшейра, полузащитник «Шахтера»: Между первым матчем с «Фенербахче» и сегодняшним есть разница: тогда мы играли хорошо только первую половину, сегодня же отлично себя проявляли в течение всего поединка. Выходили на поле, настроенные исключительно на победу. Нам удалось забить мяч еще в первом тайме, после чего Мистер попросил действовать осторожней, на контратаках. И потом мы смогли еще дважды расписаться в воротах «Фенербахче». Говоря о пенальти, до игры Мистер всегда обговаривает с нами, кто будет бить одиннадцатиметровый. Сегодня выбор пал на Дарио: он капитан! Я же хочу поблагодарить всех болельщиков и поздравить с победой! Надеюсь, в каждом матче нас будут поддерживать именно так.

Андрей Пятов, вратарь «Шахтера»: Мы сегодня доказали, что в футбол играют не звезды, а команда. Я старался выполнять все, о чем договаривались с тренером. Но собой не очень доволен – нужно лучше играть ногами и подкорректировать ввод мяча. Сейчас вратарь не только ловит и отбивает, необходимо еще и начинать атаки… В целом по игре скажу так: мы и в Стамбуле здорово выглядели, но это был первый матч – присутствовало волнение. Мы хорошо провели там первый тайм, а сегодня вся игра прошла на равных. Я доволен поддержкой! Мы подарили людям праздник, а они за нас болели и гнали вперед. Большое им спасибо! Надеюсь, что в следующих матчах поддержка будет не меньшей.

Тайсон, полузащитник «Шахтера»: Оба матча с «Фенербахче» были очень сложными. Сегодня мы создали хороший момент и сумели забить первый мяч! А во втором тайме чуть отошли назад и играли на контратаках. Благодаря Марлосу мы заработали пенальти, забили второй раз, чувствовали себя еще увереннее. Мы отлично поработали и добились наилучшего результата! К слову, любая команда, которая проигрывает, часто теряет голову. Но игроки «Фенербахче» вели себя достаточно хорошо: нас не били по ногам, все было отлично. Сейчас нужно отдохнуть и продолжать тренироваться, потому что уже в воскресенье у нас важнейший матч чемпионата.

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" выиграл ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов у стамбульского "Фенербахче" (3:0), выйдя в заключительный раунд квалификации - плей-офф.