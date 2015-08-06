Луческу: Отмечу игру в обороне и командные действия

После матча Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер" - "Фенербахче", завершившегося со счетом 3:0 в пользу "Шахтера", Мирча Луческу высоко оценил действия своей команды.

"Был очень сложный матч, как я вчера и говорил. Встречались с сильной командой, обыграли ее и прошли дальше. Но сделать это сегодня было очень сложно, и в какой-то мере нам даже повезло. В очень хорошем состоянии сегодня был Пятов, выручал команду. Наши соперники тоже имели несколько моментов, которые не реализовали – наверное, слишком большое давление было на них. Конечно, большое удовольствие от счета 3:0, но он не совсем реальный, потому что «Фенербахче» сегодня тоже сыграл очень хорошо. На этот раз и везение, наверное, было на нашей стороне. В то же время хочу отметить нашу очень внимательную игру в обороне и хорошие командные действия наших полузащитников при атаках. Жаль, конечно, что одна команда вылетела и только одна прошла дальше, – встретились достойные коллективы. Я еще раз отмечу хорошую игру нашего соперника".

На просьбу оценить игру Ивана Ордеца. тренер ответил: "У нас все футболисты основные, и к каждому подходит своя очередь. Когда игрок выходит на поле, он должен доказать, что соответствует требованиям «Шахтера». Иван очень полезный футболист, особенно в играх против команд, в которых имеются высокие, мощные исполнители. Мы всегда страдали от этого раньше".

Говоря о выходе на поле попавшегося на допинге Фреда, тренер отметил: "Я изучил вердикт на всех языках, которые есть: английском, французском… Ни один из этих регламентов не говорит о том, что он автоматически должен быть дисквалифицирован. Мы получили документ от КОНМЕБОЛа (Южно-Американской конфедерации футбола), в котором говорится, что 25 августа он приглашен в Парагвай, в Асунсьон, чтобы высказать свое мнение о том, что произошло. На нашем сайте очень четко была озвучена позиция клуба. Посмотрим, сколько это будет продолжаться. Повторюсь, мы не получали писем о том, что Фред не имеет права выходить на поле. Пока не будет по нему официальных документов, он будет с нами тренироваться и играть. Будут апеллировать, наверное, защищаться".

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" выиграл у "Фенербахче" со счетом 3:0 и вышел в заключительную стадию квалификационных соревнований Лиги чемпионов - плей-офф. Соперник горняков по этому раунду определится в ходе жеребьевки, которая состоится 7 августа.