"Шахтер" разгромил "Фенербахче" и вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Во Львове завершился ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Шахтер" играл с турецким "Фенербахче" и выиграл со счетом 3:0.

По итогам двухматчевого противостояния (первая игра завершилась со счетом 0:0), горняки вышли в решающий раунд квалификационного турнира - плей-офф.

Горняки отлично провели игру, крайне надежно действуя в обороне и реализовав свои моменты в атаке.

Счет на 25-й минуте игры открыл Александр Гладкий, который воспользовался отличным пасом Дарио Срны с угла поля. А во втором тайме, на 64-й минуте Срна реализовал пенальти за нарушение правил вратаря "Фенербахче" Демиреля на Марлосе. А спустя 4 минуты, на 68-й, шикарный сольный проход и удар по воротам удался Тейшейре - 3:0.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом борьбы.

В пятницу, 7 августа, состоится жеребьевка раунда плей-офф, в ходе которой определится соперник "Шахтера" в решающем раунде отборочного турнира Лиги чемпионов УЕФА.