В Украине и Польше боятся футбольных хулиганов

Ровно год назад Украина и Польша выиграли тендер на проведение футбольного чемпионата Евро-2012. В канун годовщины, по заказу международной консалтинговой компании On Board PR и рекламного агентства Польши San Markos, международная социологическая компания TNS провела исследование «Евро-2012: надежды и опасения».

Целью исследования было выяснить отношение поляков и украинцев к проведению чемпионата, надежды и опасения в связи этим событием.

Опрос проводился в феврале этого года. При опросе социологи использовали общенациональную репрезентативную выборку взрослого населения. Для Польши выборка составляла 1000 респондентов, для Украины – 1200.

Инициаторы опроса отмечают, что несмотря на интенсивную информационную кампанию, есть слои населения, которые вообще не знают, что Евро-2012 состоится в наших странах.

Не все слышали о чемпионате Евро-2012

По данным опроса, 21% украинцев вообще не знают, что Евро-2012 состоится в Украине и Польше. Лучше других информированы жители Киева – 97% и Западной Украины – 93%. В северных регионах Украины приблизительно 40% не знают о Евро-2012.

Большая разница в осведомленности наблюдается среди респондентов, если учесть их образовательный уровень. Если о чемпионате не знают 13% людей с высшим образованием, то среди лиц с базовым образованием – таких почти 43%. Не знают о Евро-2012 11% людей, проживающих в больших городах и 28% – жителей сел. 36% украинских пенсионеров ничего не слышали о чемпионате.

Однако 96% поляков, независимо от принадлежности к общественным группам, возрастным или профессиональным, знают о проведении чемпионата в Украине и Польше. Наибольшая неосведомленность наблюдается среди крестьян, пенсионеров и лиц с базовым образованием. Однако среди этих поляков процент населения, вообще не слышавшего о Евро-2012, не превышает 10%.

Ожидания от Евро-2012

Интересно, что у жителей Польши и Украины разные ожидания от чемпионата. Подавляющее большинство поляков – 59% – ожидают экономического развития Польши благодаря инвестициям, которые придут в связи с чемпионатом.

В Украине этого ожидают меньше – лишь 32% опрошенных. И поляки, и украинцы ожидают улучшения имиджа наших стран за рубежом. Украинцы – 40%. Кстати, это наибольший показатель ожиданий от чемпионата. Среди поляков эта позиция набрала на один процент меньше – 39%.

Поляки также ждут роста числа рабочих мест – 41%. Украинцы не настолько оптимистичны, только 23% ожидают роста числа рабочих мест.

Опасения

Значительное число поляков опасаются, что Польша не успеет с организацией чемпионата, то есть 52% поляков считают, что Польша может себя дискредитировать, потому что просто не успеет достойно подготовиться. В некоторых группах процент лиц, опасающихся дискредитации, достигает 60%. Оптимистов в Польше только 19%.

Украинцы оказались намного оптимистичнее – 45 % украинцев не испытывают никаких опасений, считая, что все завершится успешно.

Украинские опасения сводится к нехватке дорог и гостиниц, а также к хулиганским действиям. Такое же опасение есть и у поляков.

Как относятся украинцы и поляки друг к другу

Выяснилось, что украинцы относятся к полякам с большей симпатией, чем поляки к украинцам. Есть высокий процент поляков, которые относятся к нам нейтрально – 61%. И только 32% украинцев относятся нейтрально к полякам.

53% украинцев любят поляков и только 29% поляков любят украинцев. В Польше наибольшие отличия в отношении к нам зависят от уровня образования и места жительства (город, село). О симпатии к восточным соседям заявляют 27% поляков с базовым профессиональным образованием и 43% – с высшим образованием.

Большинство поляков относятся к украинцам безразлично, не любит нас только 4% польских граждан.

Негативное отношение к западным соседям проявляют 8% жителей Украины, а 32% утверждает, что поляки им безразличны.

«Однозначно не люблю украинцев» сказали лишь 1% поляков, а в Украине лишь 2%.

Оксана Климончук