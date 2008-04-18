Челси одержал победу в стиле Моуринью

Лондонский клуб добыл не самую легкую, но довольно уверенную победу над непростым соперником. "Аристократы" на выезде с минимальным счетом обыграли Эвертон.

Подопечные Аврама Гранта провели очередной невнятный поединок, отмечает Football.ua.

Эвертон выглядел неплохо. В центре поля Фернандеш, Пиенаар и Карсли смотрелись явно поубедительнее гостей, но вот без Артеты, Османа и Кахилла не было в составе Эвертона человека, способного отдать последний пас на парочку "clinical strikers" - Джонсона и Айегбени.

Сам матч вышел откровенно скучным. Два, максимум, три голевых момента за игру. Тем более для команд уровня Эвертон и Челси. На 16-й минуте Мануэль Фернандеш классно исполнял штрафной, но его удар с отскоком от газона Чех с трудом перевел на угловой. Во втором тайме португалец создал второй острый момент у ворот Петера, но тогда самому киперу вмешиваться не пришлось - Фернандеш пробил в сантиметрах от крестовины ворот гостей.

Ну а на 41-й минуте произошло кульминационное событие. Майкл Эссьен подключился к атаке, отдал на Райт-Филлипса, которого, правда, опередил защитник. Но опередил так, что мяч отскочил обратно к ганцу, он его обработал и прокинул мяч мимо Ховарда в сетку ворот.

После пропущенного мяча Эвертон предпринял некие попытки сравнять счет, но даже серия замен в исполнении Мойеса не спасла ситуацию. Андрей Шевченко, к слову, наблюдал за происходящим со скамейки запасных. В стиле Моуринью: 1:0, победа на классе, без Шевченко.

Англия. Премьер-лига

Эвертон - Челси 0:1

Гол: Эссьен 41

Эвертон: Ховард, Лескотт, Хибберт, Нэвилл, Йобо, Ягелка, Карсли, Пиенаар (Аничебе, 61), Мануэль Фернандеш, Джонсон (Гравесен, 61), ЯКубу

Челси: Чех, Э. Коул, Терри, Карвалью, Феррейра, Райт-Филлипс (Макелеле, 80), Д. Коул (Малуда, 76), Эссьен, Микель, Калу, Анелька