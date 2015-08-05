До Олимпиады в Рио остался ровно 1 год

По случаю годовщины вице-президент НОК Украины Игорь Гоцул, Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, член Исполкома НОК Украины, призер Олимпийских игр по академической гребле Нина Уманец, украинские атлеты – спортивные гимнасты Олег Верняев и Игорь Радивилов, гребцы-«академисты» Иван Довгодько, Артем Морозов, Александр Надтока, Дмитрий Михай, тренеры и представители федераций посетили Посольство Федеративной Республики Бразилия в Украине, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Спортивную делегацию встретил Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Украине Антонио Фернандо Круз-де-Мелло.

«Очень надеемся на удачное выступление украинской сборной в Рио-де-Жанейро. За времена независимости нашей страны на Олимпийских играх украинцы завоевали 122 медали. С пекинских Игр-2008 украинские спортсмены привезли 27 медалей, из Лондона-2012 – 20 наград. Уверен, добрая традиция хороших выступлений на Олимпийских играх нашими атлетами будет продолжена», - отметил Игорь Жданов.

Он также отметил, что со своей стороны спортивные руководители страны будут способствовать обеспечению всех условий для подготовки украинских спортсменов, а также улучшению и углублению научно-методического обеспечения атлетов.

Во время встречи ее участники обсудили подготовку города к проведению главного спортивного форума четырехлетия, просмотрели видеоролики, которые демонстрируют этапы подготовительного процесса, поделились мнениями о своих ожиданиях от Олимпиады-2016.

«Очень рад приветствовать украинских олимпийцев. Для нас большая честь принимать вас в стенах нашего Посольства. Хочу заверить, бразильская сторона сделает все возможное, чтобы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро вы чувствовали себя как дома. Бразилия имеет большую украинскую диаспору, которая уже готова радоваться и аплодировать вашим победам и успехам», - сказал во время встречи Антонио Фернандо Круз-де-Мелло.

В конце встречи украинские атлеты вручили господину Послу оберег, пожелав Бразилии удачной подготовки к спортивному празднику в Рио-де-Жанейро-2016.

Напомним, что в олимпийских соревнованиях-2016 примут участие более 10 500 атлетов из 206 стран мира, которые разыграют 306 комплектов наград в 42 олимпийских дисциплинах.

Сейчас продолжается лицензионный отбор на участие в Олимпиаде, который завершится в начале лета следующего года. Уже 23 спортсмена в 8 видах спорта (пулевая стрельба, тяжелая атлетика, прыжки в воду, синхронное плавание, современное пятиборье, стендовая стрельба, бокс, стрельба из лука) завоевали право участия в Играх.

Окончательный состав сборной Украины будет утвержден Исполкомом Национального олимпийского комитета Украины по итогам лицензионного отбора и по предложениям национальных олимпийских федераций в конце июля 2016 года.