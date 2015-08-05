Лига чемпионов, 3-й раунд квалификации, "Шахтер" - "Фенербахче" - 3:0: онлайн-трансляция

Это будет ответная игра 3-го раунда соревнований.

Первый матч, состоявшийся неделю назад в Стамбуле, завершился вничью - 0:0. Таким образом, в ответной игре "Шахтер" устроит победа с любым счетом. В то же время, стамбульскую команду устроит любая результативная ничья (1:1, 2:2, 3:3 и т.д.) или победа. При повторении счета первой игры - 0:0, будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

Главной околофутбольной интригой в паузе между двумя играми было разбирательство в УЕФА в связи с тем, что на поле стадиона в Стамбуле вышел бразильский легионер "Шахтера" Фред. Накануне первого матча стало известно, что игрок попался на допинге по результатам пробы взятой после игры в составе сборной Бразилии на Кубке Америке. "Фенербахче" подал официальный протест в УЕФА с требованием засчитать донецкой команде техническое поражение - 0:3. Впрочем, накануне ответного матча из УЕФА пришел вердикт: протест отклонить. С пояснением, что к моменту начала первого матча Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) не приняла решение о дисквалификации спортсмена. Кроме того, накануне также стало известно, что проба Б допинг-теста Фреда также дала положительный результат. Будет ли "Шахтер" рисковать вновь и ставить очень важного игрока Фреда в состав? Главный тренер команды Мирча Луческу на обязательной предматчевой пресс-конференции за сутки до начала игры на это вопрос ответил так: "Этим занимаются компетентные органы, которые скрупулезно и профессионально изучат вопрос. Я пока не принял решение, кто выйдет завтра в основном составе. Еще есть сегодняшняя тренировка, и только после нее я буду определяться".

На котировках букмекерских контор перед сегодняшним матчем явным фаворитом выглядит "Шахтер", на победу которого в основное время ставки принимаются с коэффициентом 1,83 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из расчета 3,48 к 1, а на победу "Фенербахче" - 4,21 к 1.

На победу "Шахтера" по сумме двух матчей - выход в следующий круг, ставки принимаются с коэффициентом 1,62 к 1. На успех "Фенербахче" — 2,26 к 1.

Матч "Шахтер" - "Фенербахче" начнется в 21.45. ТВ-трансляцию игры проведет ТРК "Украина".

Добрый вечер!

Мы начинаем!

Стали известны стартовые составы команд:

Шахтер: 30. Пятов, 33. Срна, 18. Ордец, 44. Ракицкий, 13. Шевчук В., 6. Степаненко, 11. Марлос, 29. Тейшейра, 8. Фред, 28. Тайсон, 21. Гладкий

Запасные: 32. Каниболоцкий А., 17. Малышев, 5. Кучер, 10. Бернард, 74. Коваленко Вик., 22. Эдуардо, 9. Дентиньо

Фенербахче: 1. Демирел, 19. Эзбайраклы, 22. Алвеш, 4. Кьяр, 6. Соуза, 14. Рауль Мейрелеш, 17. Нани, 88. Эркин, 10. Диего, 7. Соу, 9. Фернандао

Запасные: 40. Фабиано, 3. Али Калдырым, 53. Ба Абдулайe, 5. Топал, 99. Стох, 15. Зейбек, 26. Потук

Все начинается с чистого листа. Матч в Стамбуле завершился нулевой ничьей и поэтому каждый гол, собенно гостевой - на чужом поле - на вес золота. "Шахтеру" необходимо предельно строго играть в обороне и максимально рационально в атаке. А вообще, показать классный футбол. И тогда все будет хорошо!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. "Шахтер" развел с центра поля и тут же опаснейший момент - Марлос бил прямо в угол, но защитник успел перевести мяч на угловой.

2. После розыгрыша углового горняков турки успешно отбились.

3. Турки попытались провести атаку, но горняки очень кучно играют в обороне в начале матча.

4. Турки прессингуют, "горняки" вынуждены отпасовывать мяч Пятову. Никак не могут номинальные хозяева поля начать атаку.

5. Срна опасно подавал с фланга на Гладкого, но тот нарушил правила в борьбе с защитником.

6. После навеса с фланга игроков "Фенербахче" Муса Соу опасно столкнулся в штрафной площади с Пятовым. Все обошлось для нашего вратаря.

7. Небольшая передышка в игре после мощных первых минут.

8. Соперник продолжает прессинговать и не дает горнякам начать атаку.

9. Марлос отдавал опаснейшую передачу на Тейшейру, но того заблокировали защитники.

10. Фернандао позволили пробить головой украинские защитники - чуть выше ворот.

11. Ответ горняков - Шевчука сбивают возле кромки поля. Опасный штрафной заработали хозяева поля.

12. Марлос подал штрафной - защитники головой выбили мяч. Надежно турки играют в обороне.

14. Теперь прессингуют горняки и игроки "Фенербахче" вынуждены отдать мяч на вратаря Демиреля.

15. Тейшейра бил с 11-метровой отметки после отличного розыгрыша комбинации горняками - Демирель фиксирует мяч в руках.

16. Теперь Ракицкий бьет по воротам с дальней дистанции - выше.

18. Шевчук получает предупреждение - грубая игра.

19. Удар после розыгрыша штрафного Бруно Алвеша нейтрализует Пятов. Мяч в руках у вратаря.

20. Горняки попытались провести атаку, но мяч вновь ушел за линию ворот.

21. Еще одна попытка атаки горняков - защитник рикошетом от Срны выбивает мяч за лицевую линию. От ворот.

22. Еще одна попытка атаки горняков завершается фолом Гладкого на защитнике. Обошлось без предупреждения.

23. Тейшейра и Тайсон разыграли отличную комбинацию и выводили на удар Гладкого, но тому помешал защитник. Судья не углядел нарушения правил.

24. Теперь гости возмущаются решением судьи - Нани считает что его сбили в центре поля.

25. ГОООООЛЛЛЛЛЛ!!!!! Гладкий!!! 1:0!

26. Отличным пасом Срны воспользовался Гладкий, подставил ногу и мяч оказался в воротах. Красивый гол.

27. Шенер получает предупреждение - срыв атаки.

28. Небольшое затишье в игре. "Шахтеру" расслабляться ни в коем случае нельзя, счет очень скользкий...

30. Бруну Алвеш и Нани разыграли комбинацию, но Ордец был начеку и выбил мяч в аут. Сорвана атака соперника.

32. Эркин сфолил возле своей штрафной площади. Горняки разыграли штрафной, но неудачно.

33. Теперь Рибас сфолил на Степаненко в центре поля. Грязно играют гости. В атаке у них особо ничего не получается, приходится играть грязно.

34. Мейрелиш нанес опаснейший удар по воротам Пятова из-за линии штрафной - вратарь играет надежно.

35. Шенер получил травму - пауза в игре.

36. Опаснейший момент был у "Шахтера" после навеса с фланга Степаненко - Гладкий и Тейшейра по очереди упустили шанс замкнуть навес.

37. Шенер надежен в обороне, прерывая атаку "Шахтера".

38. Срна навешивал с фланга, но мяч в полете пересек линию ворот. Опасной могла получиться атака.

40. Еще один прострел Срны с фланга - мяч уходит на угловой.

42. Фернандао играет рукой и сам срывает потенциально опасную атаку своей команды.

43. ПЯТОВ!!! Шикарный сэйв вратаря после удара Соу в упор.

44. Угловой подали турки - горняки спокойно выбили мяч. Шевчук отлично сыграл в этом эпизоде.

45. Фред не воспользовался очередным отличным пасом Срны с фланга - удар пришелся прямо в защитника.

ПЕРЕРЫВ

Отличный первый тайм провели горняки. Команда по возможности строго сыграла в обороне и сумела использовать голевой момент, что не удалось ей в Стамбуле. Впрочем, еще ничего не ясно. Вернее, ясно одно. Дополнительного времени уже точно не будет. Счет первой игры не повторится. В течение часа мы узнаем имя команды, которая продолжит борьбу в Лиге чемпионов.

Горнякам необходимо продолжать максимально внимательно играть в обороне и не давать сопернику ни малейшего повода для взятия ворот. Имена игроков, составляющих нападение "Фенербахче", заставляют сильно нервничать до последнего...

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

46. Команды вышли на поле в тех же составах. Ни одной замены пока не произведено.

47. Штрафной разыграли гости - Диего подал, Пятов отбил мяч.

48. Шенер опасно подавал с фланга в штрафную горняков - Ордец головой выбил мяч.

49. Диего завершил ударом с дальней дистанции многоходовую комбинацию горняков - намного выше ворот.

50. И еще одна атака гостей - Шевчук выбил мяч после навеса с фланга Мейрейлеша.

51. Подачу с углового "Фенербахче" нейтрализовал Пятов - надежно играет вратарь горняков.

53. Гладкий пытался обострить атаку горняков, но мяч ушел в аут. Одна из немногочисленных попыток в первые минуты тайма.

54. Шенер подал с угла поля и Пятов впервые в матче проиграл верховую дуэль. В неразберихе в штрафной быстрее сориентировались защитники "Шахтера".

55. Опасный ответ у горняков получился, но Марлос оказался вне игры.

56. Фред нарушил правила на Диего в опасной близости от ворот. Неприятная ситуация для горняков.

57. ПЯТОВ!!!! Шикарный сейв после розыгрыша штрафного гостей и удара головой Соу...

58. Диего подал угловой - и вновь Пятов надежен.

59. И еще одна атака "Фенербахче" -Фернандао оказался в оффсайде.

60. ОГО!!! Это еще похлеще чем "Шахтер" - "Динамо". Очень грубо сбили у кромки поля Фреда.

61. УДАЛЕНИЕ ТРЕНЕРА ГОСТЕЙ ПЕРЕЙРЫ!

62. МАРЛОС!!!! ПЕНАЛЬТИ!!! Шикарный сольный проход, дриблинг, Демирел сбивает бразильца. ПЕНАЛЬТИ!!!!

63. Предупреждение Демирелю!

64. ГОООООЛЛЛЛЛЛ!!! СРНА!!! 2:0!

66. Срна и Фернандао столкнулись в центре поля. Больно обоим.

67. Угловой подал Диего - Гладкий выбил мяч головой.

68. ГООООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!! ТЕЙШЕРА!!!!! 3:0!!!!

69. Шикарная контратака у горняков - Тейшейра подхватил мяч на своей половине поля, прошел до линии вратарской площади и протолкнул мяч мимо вратаря.

71. Гости подавали угловой - вновь горняки надежны в обороне. Сейчас полное преимущество донецкой команды.

72. Степаненко нарушил правила в борьбе с Фернандао. Опасный штрафной для "Фенербахче".

73. Нани пробил штрафной - вновь надежен Пятов.

74. Еще один навес Кьяра - мяч опускается за линией ворот.

75. Диего пробивал по воротам Пятова но как-то бесхитростно - прямо по центру, в руки голкиперу.

76. Фернандао промахнулся мимом мяча, после навеса одного из партнеров. А вышел практически один на один с вратарем.

77. В ответной атаке Тайсон не сумел попасть по воротам соперника.

78. Замена у "Фенербахче" - вместо Мейрейлиша вышел Потук.0

79. Неудачно разыграли угловой горняки, защитники спокойно выбили мяч.

80. Нани пробивал практически с линии штрафной - вновь и вновь на высоте Пятов.

81. Замена у "Шахтера" - Эдуардо вместо Гладкого.

82. Нанни подавал штрафной с фланга - неудачно. Защитники выбили мяч.

83. Замена у "Шахтера" - Кучер вместо Ордеца.

84. Предупреждение Кьяре - грубо сбил Тейшейру.

85. Тайсон пробил после розыгрыша штрафного - несильно, прямо в руки Демирелю.

86. Степаненко вновь нарушил правила - сбил Диего недалеко от своей штрафной.

87. Замена у "Шахтера" - Коваленко вместо Марлоса.

88. Эркин очень опасно пробивал по воротам "Шахтера" - Пятов вновь ловит мяч.

89. Двойная замена у "Фенербахче" - Стох вместо Нани, Топал вместо Шенера.

90. Коваленко и Тейшейра уступали друг другу мяч и, в итоге, упустили голевой момент для горняков.

Арбитр добавил 3 минуты к основному времени игры.

90+1 Фред запорол шикарный момент - ударил с убойной позиции с 15-ти метров намного выше ворот.

90+2 Удаление Кьяра - грубая игра.

90+3. Шевчук упустил мяч в борьбе с Соузой. А жаль, была потенциально опасная атака..

МАТЧ ОКОНЧЕН!

"Шахтер" - в плей-офф!!!

Спасибо за внимание!

До свидания!