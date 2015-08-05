Международная велогонка по скоростному спуску Horizon Cup DHI 2015 сменила прописку

Гонка состоится 22-24 августа 2015 года, но не в Буковеле, а другом карпатском курорте — с. Пилипец Межигорского района Закарпатской области, сообщает пресс-служба Федерации велоспорта Украины.

Смена места проведения связанна с желанием организаторов провести международное соревнование на самом высоком уровне. "В ходе подготовки в Ивано-Франковской области возникли некоторые сложности, как со строительством трассы в Буковели, обеспечением необходимой инфраструктуры для проведения гонки по скоростному спуску, так и с коммуникациями с местными чиновниками. За 20 дней до старта еще никто не приступал к строительству трассы, а в добавок областная администрация отказалась оказывать какую-либо поддержку соревнованиям. А это значит отсутствие машин скорой помощи, отсутствие спасателей... Для нас же безопасность и престиж гонки на первом месте, поэтому принято решение о смене локации”, — говорит президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко.

В свою очередь, директор гонки Horizon Cup DHI 2015 Александр Торопов сообщил: "Смена названия гонки и места проведения уже в процессе изменения в календаре UCI".

В 2011 году на курорте Пилипец был запущен велопарк с разными уровнями сложности. Байк-парк Пилипец в Карпатах сегодня — это "канатка" и несколько трасс с трамплинами, препятствиями в виде камней и деревянными мостиками через овраги для экстремального спуска на велосипеде. Три трассы в Пилипце считаются профессиональными, ежегодно здесь проходят чемпионаты Украины по даунхиллу (скоростному спуску) на трех трассах с разными уровнями сложности - от среднего до максимального.

Горный курорт Пилипец находится в 135 км. от областного центра — Ужгорода и в 190 км от Львова.

Как сообщал УНИАН, ранее Федерация велосипедного спорта Украины обратилась в Международный союз велосипедистов (UCI) с просьбой разобраться в ситуации с проведением украинской велогонки по даунхиллу (DH), традиционно проводимой в Ялте, которая после аннексии Крыма в 2014-м году, была заявлена как российская гонка. В UCI рассмотрели жалобу и назначили проведение международной велогонки по скоростному спуску Horizon Cup DHI 2015 в Украине на 22-24 августа 2015.