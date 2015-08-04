Луческу перед матчем "Шахтер" - "Фенербахче": "Будем биться изо всех сил, чтобы попасть в Лигу чемпионов"

Накануне ответного матча 3-го тура квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с «Фенербахче» наставник «горняков» ответил на вопросы журналистов, отметив, что команде предстоит крайне сложный матч.

"Это матч между двумя сильными командами, в которых выступают футболисты высокого уровня. Это самый важный поединок в этом туре квалификации. Уверен, что ни «Фенербахче», ни «Шахтер» не хотели встречаться друг с другом, потому что это две очень сильные команды, которые играют в данном туре квалификации. В Стамбуле получился очень хороший матч между двумя сильными соперниками. Естественно, жаль, что в этой игре никто не забил. Уверен, что завтра нас ожидает такой же зрелищный поединок. Помимо амбиций команд, которые хотят победить, в составе обеих команд есть амбициозные игроки, которые на протяжении многих лет показывали себя в Европе. Они тоже хотят пройти дальше и играть в групповом турнире. Наверное, я никогда не видел «Фенербахче» таким сильным, если брать во внимание все имена, всех футболистов, которые сейчас выступают в составе турецкого клуба. Но не будем забывать, что «Шахтер» тоже очень сильный клуб. Мы будем отталкиваться от нашей организации игры, от таланта наших исполнителей, от их индивидуальных действий. Будем противостоять хорошим индивидуальным качествам звездных игроков соперника", - отметил наставник горняков.

"Наверное, для каждого тренера самая важная задача – играть в групповом турнире Лиги чемпионов. У нас был очень сложный год, все матчи мы проводили или на выезде, или на нейтральных полях. В отличие от наших соперников, которые играли дома. Потеряли очень важные очки, и это не позволило нам выйти в групповой раунд Лиги чемпионов, как обычно случалось в последние годы. Будем биться изо всех сил, чтобы попасть туда, куда мы должны попасть. Там наше место", - добавил тренер.

Говоря о том, выйдет ли на поле обвиняемый в применении допинга бразильский легионер команды Фред, тренер отметил: "Завтра будет матч «Шахтер» – «Фенербахче», и меня интересует только это – все вопросы, касающиеся игры. Что касается Фреда – этим занимаются компетентные органы, которые скрупулезно и профессионально изучат вопрос. Я пока не принял решение, кто выйдет завтра в основном составе. Еще есть сегодняшняя тренировка, и только после нее я буду определяться".

Как сообщал УНИАН, 5 августа состоится ответный матч 3-го квалифайн-раунда ЛЧ "Шахтер" - "Фенербхче". Первый матч, состоявшийся в Стамбуле неделю назад, завершился со счетом 0:0.