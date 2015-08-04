Тренер Кличко предрек победу украинца нокаутом в бою с Фьюри

Тренер чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко Джонатон Бэнкс в интервью iFL TV сказал, что ожидает от Владимира победы нокаутом в поединке с британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 24 октября в Дюссельдорфе, сообщает Boxingnews.com.ua.

"О Тайсоне Фьюри можно точно сказать одну вещь, вернее, две: первое – он всегда будет много говорить, и второе – он выйдет драться. А насчет его слов о том, что у Владимира еще не было таких соперников, как он, то я могу точно сказать, что у самого Тайсона Фьюри никогда и близко не было таких соперников, как Владимир Кличко", - отметил Бэнкс.

"Это будет очень хороший бой, я ожидаю очень хорошего выступления от Владимира. И Владимир Кличко победит Тайсона Фьюри. Лично я настраиваюсь на нокаут", - добавил тренер.