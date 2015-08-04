Савицкий назначен главным тренером сборной Украины по хоккею

Исполком Федерации хоккея Украины (ФХУ) проголосовал за назначение наставником национально команды Александр Савицкого, сообщает Sport.ua.

Известный в прошлом защитник ныне является генеральным менеджером ХК «Кременчуг».

Савицкий а свою карьеру играл в киевских клубах ШВСМ и «Сокол», чешском «Пльзене» и словацком «Зволене». В России выступал за казанский «Ак Барс» (в его составе стал чемпионом России в 1998 году), московский ЦСКА и воскресенский «Химик». Также играл в датском «Ольборге», шведском «Бьорклевене», минском «Керамине». Завершил карьеру в клубе «Беркут» (Бровары).

В составе сборной Украины принял участие в трёх чемпионатах мира - 2001, 2002 и 2004 годов.

В 2009 году был одним из ассистентов тренера Александра Сеуканда в сборной Украины. Руководил молодёжной сборной Украины на двух первенствах мира в первом дивизионе (в сезонах 2009-10 и 2010-11; в январе 2011 года, после провала на втором из турниров, покинул свой пост). Часть сезона 2010/11 был главным тренером ХК «Подол», выступавшего в чемпионате Украины. В 2013 году руководил юниорской сборной Украины на первенстве мира в первом дивизионе. В сезоне 2013/14 был главным тренером ХК «Кременчуг», выступавшего в высшей лиге чемпионата Беларуси.