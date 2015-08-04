УЕФА отклонил протест "Фенербахче" на участие Фреда в матче Лиги чемпионов с "Шахтером"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил протест турецкого клуба "Фенербахче" против участия игрока "Шахтера" Фреда в отборочном матче Лиги чемпионов, сообщает Guardian.

Счет первого матча третьего квалификационного раунда, который состоялся в Стамбуле на прошлой неделе - 0:0, остается в силе.

В УЕФА подчеркивают, что Фред не был официально дисквалифицирован на момент проведения первого матча.

Тем не менее, он вряд ли будет играть в ответном матче в среду из-за того, что проба В подтвердила наличие допинга в организме спортсмена. Решение по этому поводу может быть принято в ближайшее время.

Допинг-проба Фреда дала положительный результат на запрещенное вещество после игры в составе сборной Бразилии на Кубке Америки в Чили, состоявшемся в июне. Вещество под названием гидрохлоротиазид является мочегонным и может скрывать присутствие других запрещенных лекарств в организме спортсмена.

Несмотря на рекомендации УЕФА, в первом матче "Шахтер" заявил Фреда в состав и он принял участие в игре с "Фенербахче" в Стамбуле.