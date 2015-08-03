Гендиректор "Шахтера": Проба В допинг-теста Фреда также дала положительный результат
15:33, 03 августа 2015Спорт
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) нашло в организме футболиста донецкого клуба запрещенные вещества, а именно хлортеазид - мочегонное средство
Фред может быть дисквалифицирован на 4 года / dynamo.kiev.ua
Эту информацию официально подтвердили в донецком клубе, сообщает "Обозреватель".
"Это правда. Положительная проба В есть. Клуб пока находится в ожидании - ждем официальных документов от УЕФА", - заявил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.
По разным данным, теперь бразильскому игроку грозит дисквалификация на срок от 2-х до 4-х лет.
Как сообщал УНИАН, 31 июля стало известно о том, что Фред не прошел допинг-тест после одного из матчей сборной Бразилии на Кубке Америки.
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