Гендиректор "Шахтера": Проба В допинг-теста Фреда также дала положительный результат

Эту информацию официально подтвердили в донецком клубе, сообщает "Обозреватель".

"Это правда. Положительная проба В есть. Клуб пока находится в ожидании - ждем официальных документов от УЕФА", - заявил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

По разным данным, теперь бразильскому игроку грозит дисквалификация на срок от 2-х до 4-х лет.

Как сообщал УНИАН, 31 июля стало известно о том, что Фред не прошел допинг-тест после одного из матчей сборной Бразилии на Кубке Америки.