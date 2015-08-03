Павел Тимощенко признан лучшим спортсменом июля в Украине
13:27, 03 августа 2015Спорт
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По решению Национального олимпийского комитета лучшим спортсменом Украины в июле признан чемпион мира по современному пятиборью Павел Тимощенко.
Тимощенко впервые стал лучшим спортсменом месяца в Украине / xsport.ua
Его личный тренер и отец Юрий Тимощенко соответственно стал лучшим тренером месяца, сообщает пресс-служба НОК Украины.
На мировом первенстве в немецком Берлине лидер сборной Украины продемонстрировал блестящий результат, став первым в истории независимой Украины чемпионом мира по современному пятиборью среди мужчин.
Благодаря этому результату, который является самым весомым достижением в индивидуальных олимпийских дисциплинах среди всех украинских спортсменов в течение прошедшего месяца, Павел Тимощенко завоевал заветную лицензию на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро-2016.
Для Павла Тимощенко это первое высокое признание Национального олимпийского комитета Украины.
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