Павел Тимощенко признан лучшим спортсменом июля в Украине

Его личный тренер и отец Юрий Тимощенко соответственно стал лучшим тренером месяца, сообщает пресс-служба НОК Украины.

На мировом первенстве в немецком Берлине лидер сборной Украины продемонстрировал блестящий результат, став первым в истории независимой Украины чемпионом мира по современному пятиборью среди мужчин.

Благодаря этому результату, который является самым весомым достижением в индивидуальных олимпийских дисциплинах среди всех украинских спортсменов в течение прошедшего месяца, Павел Тимощенко завоевал заветную лицензию на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро-2016.

Для Павла Тимощенко это первое высокое признание Национального олимпийского комитета Украины.