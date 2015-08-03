Буц добывает вторую победу для украинской команды Kolss-BDC на велогонке Odessa Grand Prix

Экс-чемпион Украины в групповой гонке опередил на финише словенца Матея Мугерли из Synergy Baku Cycling Project и латвийца Вестурса Лукчевичса из сборной Латвии, сообщает пресс-служба оргкомитета соревнований.

Если в первый день соревнований не обошлось без некоторых курьезов, что ни в коей степени не умаляет заслуг победителя гонки Александра Поливоды из украинско-польской команды Kolss-BDC, то уже перед вторым стартом было очевидно, что команде Николая Скоренко, являющейся лидером рейтинга Европейского тура, придется крайне нелегко. С одной стороны, Kolss-BDC дважды побеждала на Horizon Park Race Maidan, которая также частично проходит по брусчатке. Но такое обилие брусчатных участков, включая подъемы, как в Одессе, действительно можно встретить разве что на классических гонках в странах Бенелюкса и во Франции.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что основная группа начала рваться с первых же метров дистанции. Сразу после старта гонщики уходили на один из самых сложных брусчатных подъемов на всем тяжелом одесском круге, поэтому отстающие появились с первых же метров дистанции. Ну а атаки исходили далеко не только от Kolss-BDC, но и, в первую очередь, от зарубежных команд.

Самым активным из зарубежных коллективов оказалась азербайджанская команда Synergy Baku Cycling Project, менеджером которой является в прошлом знаменитый британский велосипедист Джереми Хант. Лидер команды словенец Матей Мугерли пошел вперед, и оказался в главном отрыве. Отрыв, который в конечном итоге и решил судьбу гонки, состоял из четырех человек. У команды из Баку было численное преимущество, ибо капитану Мугерли также активно помогал и Максим Аверин, который долгое время очень хорошо смотрелся, но потерял контакт с тройкой соперников примерно за два круга до финиша. Как отметил Мугерли, это было вызвано скорее не тем, что Аверин не потянул, а техническими проблемами с его велосипедом.

В свою очередь, Kolss-BDC был представлен в отрыве «лишь» одним гонщиком, но им был признанный лидер сильнейшего украинского коллектива Виталий Буц, чемпион Украины в групповой гонке 2014-го года. С учетом того, что Буц отлично умеет финишировать, именно его многие считали главным фаворитом в борьбе за победу. Еще одним гонщиком в решающем отъезде дня был Вестурс Лукчевичс из сильной сборной Латвии. Но выдержать конкуренцию с Мугерли и Буцом он не смог.

Словенец и украинец приехали на финиш вместе, но чуть более проворным на последних метрах дистанции оказался Буц. Несмотря на все атаки Мугерли, которые тот постоянно предпринимал на брусчатых участках, сбросить Буца ему не удалось. После Гран-при Винницы это уже вторая в текущем году победа Виталия на крупных украинских соревнованиях. Ну а Kolss-BDC выиграл в этом году почти все украинские гонки. Исключение составил Гран-при ИСД во все той же Виннице, где победу одержал Андрей Хрипта из команды Kyiv Capital Racing.

Мартин Брюин, международный комиссар UCI и главный судья Odessa Grand Prix отметил, что гонка прошла на высоком уровне и он доволен работой организаторов: «У меня достаточно большой опыт, и нет ни одного старта, который проходил идеально, и по ходу которого соблюдаются абсолютно все правила. И хоть 1 августа были небольшие проблемы, в том числе и с безопастностью, то уже во второй день гонки организаторы учли все ошибки и все действительно прошло практически без малейших замечаний. Это лишь кажется, что 140 с небольшим километров – не слишком большая дистанция. На самом деле, все как раз наоборот. Как организаторы, так и, в первую очередь, сами гонщики подарили всем нам огромное зрелище, и мне очень приятно сидеть сейчас с такими чемпионами как Виталий Буц на подиуме. Они – настоящие герои, и сделали сегодня титаническую работу».

В свою очередь, президент Федерации велоспорта Александр Башенко, так подытожил гонку: «Отличная атмосфера в Одессе и большое количество зрителей на обочинах гонки еще раз показали и доказали, что дебют Odessa Grand Prix в международном календаре оказался более чем успешным. Остается лишь дождаться следующего августа, чтобы еще раз насладиться элитным велоспортом в Южной Пальмире, так как гонки уже прописаны в календаре на следующий год».