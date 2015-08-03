Турнирная таблица чемпионата Украины по футболу и видео матчей третьего тура

10:02, 03 августа 2015
Спорт
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На выходных прошел третий тур чемпионата Украины по футболу.

Фото УНІАН

После трех туров в чемпионате Украины по футболу лидируют Шахтер и Динамо, Карпаты находятся на третьем месте. До сих пор без очков - запорожский Металлург.

Предлагаем вашему вниманию обзор турнирной таблицы чемпионата и видео матчей тура.

Турнирная таблица чемпионата Украины после трех туров и анонс предстоящих баталий

Олимпик - Карпаты - 0:1

Металлист - Александрия - 1:1. Видео матча

Ворскла - Днепр - 1:1. Видео матча

Металлург Запорожье - Волынь - 0:2. Видео матча

Сталь - Заря - 2:0. Видео матча

Шахтер - Говерла - 2:0. Видео матча

Черноморец - Динамо - 0:2 . Видео матча

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