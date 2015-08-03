Турнирная таблица чемпионата Украины по футболу и видео матчей третьего тура
10:02, 03 августа 2015Спорт
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На выходных прошел третий тур чемпионата Украины по футболу.
Шахтер обыграл Говерлу / Фото УНІАН
После трех туров в чемпионате Украины по футболу лидируют Шахтер и Динамо, Карпаты находятся на третьем месте. До сих пор без очков - запорожский Металлург.
Предлагаем вашему вниманию обзор турнирной таблицы чемпионата и видео матчей тура.
Турнирная таблица чемпионата Украины после трех туров и анонс предстоящих баталий
Турнирная таблица чемпионата Украины после трех туров и анонс предстоящих баталий
Олимпик - Карпаты - 0:1
Олимпик - Карпаты - 0:1. Видео матча
Металлист - Александрия - 1:1. Видео матча
Металлист - Александрия - 1:1. Видео матча
Ворскла - Днепр - 1:1. Видео матча
Ворскла - Днепр - 1:1. Видео матча
Металлург Запорожье - Волынь - 0:2. Видео матча
Металлург Запорожье - Волынь - 0:2. Видео матча
Сталь - Заря - 2:0. Видео матча
Сталь - Заря - 2:0. Видео матча
Шахтер - Говерла - 2:0. Видео матча
Шахтер - Говерла - 2:0. Видео матча
Черноморец - Динамо - 0:2 . Видео матча
Черноморец - Динамо - 0:2 . Видео матча
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