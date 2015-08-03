Турнирная таблица чемпионата Украины по футболу и видео матчей третьего тура

После трех туров в чемпионате Украины по футболу лидируют Шахтер и Динамо, Карпаты находятся на третьем месте. До сих пор без очков - запорожский Металлург.

Предлагаем вашему вниманию обзор турнирной таблицы чемпионата и видео матчей тура.

Турнирная таблица чемпионата Украины после трех туров и анонс предстоящих баталий

Олимпик - Карпаты - 0:1