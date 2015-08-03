Ярмоленко: "Подписывать новый контракт с Динамо не буду" (видео)

Лидер "Динамо" подтвердил предметный интерес со стороны клуба английской Премьер-лиги "Сток Сити". Но, президент клуба Игорь Суркис не хочет отпустить футболиста, не считая этот вариант шагом вперед в карьере Ярмоленко.

"Да, "Сток Сити" сделал официальное предложение, но Игорь Михайлович отказал, это его право. Мне было бы интересно поиграть в Стоке, это чемпионат Англии. Менять чемпионат Украины на Англию – это шаг вперед" - отметил игрок.

"У меня была договоренность с президентом, но он не отпустил меня. Я Игорю Михайловичу говорил, что это будет мой последний контракт. Президент не захотел забирать эти деньги, его право. У меня тоже есть амбиции, я считаю, что сделал для клуба все чисто и открыто", - продолжил игрок.

"Кроме Сток Сити никаких конкретных вариантов пока нет. Посмотрим, еще есть месяц", - сказал Ярмоленко в интервью для программы Профутбол.