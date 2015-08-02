"Динамо" и "Шахтер" упрочили лидерство по итогам 3-го тура чемпионата Украины

В Одессе завершился центральный матч 3-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Черноморец" принимал киевское "Динамо" и проиграл со счетом 0:2.

Судьба матча была решена в самой концовке игры.

Матч в Одессе проходил в приблизительно равной борьбе, с обоюдными острыми атаками. Тем не менее, в концовке удала была на стороне гостей. Действующие чемпионы Украины открыли счет на 88-й минуте, когда отличился Жуниор Мораес. А уже в добавленное арбитром время, на 93-й, Андрей Ярмоленко удвоил преимущество "Динамо".

Таким образом, столичный клуб одержал третью победу подряд на старте чемпионата и сравнялся по очкам с донецким "Шахтером" - по 9.

В то же время, днепропетровский "Днепр" не сумел обыграть в Полтаве "Ворсклу" (1:1) и уже отстает от дуэта лидеров на 4 очка. В других матчах дня зафиксированы следующие результаты: "Металлист" - "Александрия" - 1:1, "Металлург" - "Волынь" - 0:2, "Сталь" - "Заря" - 2:0.

В турнирной таблице вслед за "Динамо" и "Шахтером" расположились "Карпаты" - 6, "Днепр" - 5 и "Металлист" - 5.