Чемпионат Украины, 3-й тур, "Черноморец" - "Динамо": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе проходит матч чемпионата Украины по футболу, в котором "Черноморец" принимает на своем поле киевское "Динамо".

Встречаются команды, которые на данный момент занимают в таблице 2-е и 10-е места.

Матч в Одессе примечателен сразу по нескольким причинам. Во-первых, это возвращение «Черноморца» домой на официальном уровне. Напомним, что последний раз в Чемпионате ПЛ игра в Южной Пальмире состоялась 7 декабря прошлого года.

Во-вторых, приезд действующего чемпиона, но без 3-х ведущих защитников. Но, даже с подобными кадровыми потерями киевляне не должны испытывать значительных проблем, учитывая сегодняшнее соотношение сил. Хотя интересно будет выяснить, как Сергей Ребров сможет залатать возникшие дыры. Кстати, гости уже имеют свежую практику на одесском стадионе – правда, неудачную, во время определения обладателя Суперкубка Украины. В матче-открытии нового сезона 14 июля они проиграли "Шахтеру" - 0:2.

Еще одной изюминкой могло бы стать участие во встрече Владислава Калитвинцева против недавних партнеров. Экс-динамовец уже забил 2 гола за 2 тура – ровно столько же, сколько его новая команда смогла провести в ворота оппонентов за всю весеннюю часть предыдущего турнира. Однако вряд ли клубы договорятся об участии игрока в матче: арендная сделка такого не исключает, однако за деньги, которые вряд ли руководство хозяев станет тратить в данной ситуации.

Статистика очных встреч показывает полное преимущество гостей. В том числе, динамовцы явно превосходят соперника в матчах в Одессе, где одержали 11 побед при 6 ничьих и 2 поражениях. В последние три сезона "Черноморец" на своем поле дважды проигрывал по 0:2 и однажды сыграл вничью - 1:1.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом сегодняшней игры является "Динамо", на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 1,15 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из рассчета 5,95 к 1, а на победу "Черноморца" - 19,11 к 1.

Матч "Черноморец" - "Динамо" начнется в 19.30. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.