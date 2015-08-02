Чемпионат Украины, 3-й тур, "Металлург" - "Волынь": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Запорожье проходит матч 3-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Металлург" принимает на своем поле луцкую "Волынь".

Встречаются команды, которые находятся внизу турнирной таблицы после первых туров.

"Металлург" проиграл оба матча. При этом луганской "Заре" футболисты из Запорожья уступили с разгромным счетом 0:6. В следующем раунде, в матче против "Александрии" счет был куда более пристойным но итог тот же - поражение, 0:1. С разницей забитых и пропущенных голов "-7" команда из Запорожья занимает последнее место в таблице.

В свою очередь, "Волынь" в первом туре сыграла вничью с полтавской "Ворсклой" (1:1), а затем крупно проиграла донецкому "Шахтеру" - 1:4. На данный момент на счету луцкой команды 1 очко и 11-е место в таблице из 14 команд.

В очных матчах команд в Запорожье 6 побед на счету "Металлурга" при 3 ничьих и 3 поражениях. При этом, в предыдущих трех матчах "Металлург" сначала проиграл (0:3), затем выиграл (3:0), а игру минувшего сезона завершил вничью - 1:1.

На котировках букмекерских контор в сегодняшнем матче явным фаворитом считается "Волынь". На победу гостей ставки принимаются с коэффициентом 1,51 к 1. В то же время на ничью можно поставить из рассчета 3,92 к 1, а на победу "Металлурга" - 5,73 к 1.

Матч "Металлург" - "Волынь" начнется в 17.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.