Четыре украинских легкоатлета завоевали путевки на Чемпионат мира

На национальном первенстве четырем атлеткам удалось впервые выполнить нормативы IAAF для участия в чемпионате мира, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Выполнить норматив удалось победительницам соревнований по бегу на 400 метров Натальи Пигиде (51,13 секунды в предварительном забеге), в беге на 3000 метров с препятствиями Марии Шаталовой (9 минут 42,34 секунды), в метании копья Екатерине Дерун (61 м 90 см), а также серебряному призеру на 200-метровке Наталье Строговой (23,17 секунды).

Таким образом, количество украинских атлетов, которые выполнили индивидуальные нормативы IAAF, теперь составляет 46 человек.

Состав сборной Украины для участия в чемпионате мира будет объявлен после заседания исполкома ФЛАУ, которое состоится 5 августа.