"Шахтер" одержал третью победу подряд на старте чемпионата Украины
Горняки выиграли у ужгородской "Говерлы".
Во Львове завершился матч 3-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором донецкий "Шахтер" принимал ужгородскую "Говерлу" и выиграл со счетом 2:0.
Судьба матча была решена во втором тайме.
Ужгородский клуб сумел на равных продержаться в игре с титулованным оппонентом в первом тайме. Но, на большее игроков закарпатского клуба не хватило.
В самом начале второго тайма, на 50-й минуте, Алекс Тейшейра открыл счет. Приняв мяч от Бернарда, Тейшейра приблизился к штрафной, вошел в нее и пробил в верхний угол ворот - 1:0.
А на 75-й Эдуардо да Силва удвоил перевес горняков. Дарио Срна в атаке по центру сделал передачу на Тайсона, тот, в свою очередь, на Эдуардо, который практически без разбега с левой ноги отправил мяч в верхний угол ворот.
Таким образом, "Шахтер" одержал третью подряд победу в чемпионате Украины сезона 2015/16, набрав максимально возможные 9 очков.
В другом матче дня донецкий "Олимпик" выступал в роли хозяина поля в матче с львовскими "Карпатами" и проиграл со счетом 0:1.
Остальные матчи 3-го тура состоятся в воскресенье, 2 августа.