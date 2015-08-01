"Шахтер" одержал третью победу подряд на старте чемпионата Украины

Во Львове завершился матч 3-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором донецкий "Шахтер" принимал ужгородскую "Говерлу" и выиграл со счетом 2:0.

Судьба матча была решена во втором тайме.

Ужгородский клуб сумел на равных продержаться в игре с титулованным оппонентом в первом тайме. Но, на большее игроков закарпатского клуба не хватило.

В самом начале второго тайма, на 50-й минуте, Алекс Тейшейра открыл счет. Приняв мяч от Бернарда, Тейшейра приблизился к штрафной, вошел в нее и пробил в верхний угол ворот - 1:0.

А на 75-й Эдуардо да Силва удвоил перевес горняков. Дарио Срна в атаке по центру сделал передачу на Тайсона, тот, в свою очередь, на Эдуардо, который практически без разбега с левой ноги отправил мяч в верхний угол ворот.

Таким образом, "Шахтер" одержал третью подряд победу в чемпионате Украины сезона 2015/16, набрав максимально возможные 9 очков.

В другом матче дня донецкий "Олимпик" выступал в роли хозяина поля в матче с львовскими "Карпатами" и проиграл со счетом 0:1.

Остальные матчи 3-го тура состоятся в воскресенье, 2 августа.