Дзюдоист Бабенко принес Украине 10-ю награду Олимпийского фестиваля

Дзюдоист Алексей Бабенко в категории до 90кг завоевал "бронзу", тем самым принеся в копилку украинской сборной на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Тбилиси 10-ю награду.

Сейчас в активе наших юных олимпийцев 3 золотые, 6 серебряных и 1 бронзовая медали.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил Алексея, его наставников и пожелал дальнейших успехов в спортивной карьере.

Как сообщал УНИАН, XIII летний ЕЮОФ-2015 длится с 26 июля по 1 августа в Тбилиси (Грузия). Престижный спортивный форум собрал более 3800 сильнейших юных спортсменов из 50 стран континента.

Украину на Олимпийском фестивале представляют 48 спортсменов, которые ведут борьбу в 5 из 9 видах спорта: легкой атлетике, дзюдо, плавании, спортивной гимнастике и велоспорте.