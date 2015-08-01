Украинские юниоры завоевали три медали Олимпийского фестиваля

Третью золотую награду на XIII летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Тбилиси завоевали украинские легкоатлеты, сообщает пресс-служба НОК Украины.

С самого начала Михаил Гаврилюк в секторе по метанию молота был фаворитом, но учитывая погодные условия – невероятную жару и духоту, финал мог сложиться по-разному. Но украинец не подвел свою команду и сумел завоевать золотую медаль XIII летнего ЕЮОФ. Финальный победный результат спортсмена – 75м20см.

«Я настраивался на «золото» и ехал сюда только за наградой высшего достоинства. Приятно, что мне удалось занять первое место, но своим результатом я не очень доволен. Трудно было из-за жары, возможно поэтому мне не удалось показать свой рекорд, также дает о себе знать и усталость после чемпионата мира среди юношей, после которого я сразу вылетел в Тбилиси. Просто не успел восстановиться. Но я и тренер рады, что есть медаль», - комментирует чемпион.

В секторе по прыжкам с шестом Тарас Шевцов стал серебряным призером. Свои соревнования украинец начинал с высоты 4м45см с которой справился с первой попытки. Высота 4м60см также покорилась нашему спортсмену сразу. Именно она и принесла Тарасу второе место в соревнованиях. Победил в соревнованиях Канда Лета Баере, который представляет Германию.

Наконец, в последний соревновательный день украинские спортсмены завоевали еще одну награду - серебряную. Ее обладателем стал спортивный гимнаст Эдуард Ермаков в упражнении на брусьях. В сумме наш спортсмен набрал 14.450 баллов. Первое место занял представитель Великобритании, «бронза» - у гимнаста из Франции

Таким образом, на счету сборной Украины 9 наград - 3 золотые и 6 серебряных. Бронзовых медалей в активе украинцев нет.

Как сообщал УНИАН, XIII летний ЕЮОФ-2015 длится с 26 июля по 1 августа в Тбилиси (Грузия). Престижный спортивный форум собрал более 3800 сильнейших юных спортсменов из 50 стран континента.

Украину на Олимпийском фестивале представляют 48 спортсменов, которые ведут борьбу в 5 из 9 видах спорта: легкой атлетике, дзюдо, плаванию, спортивной гимнастике и велоспорте.