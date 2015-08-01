Украинки стали чемпионами мира по стрельбе из лука
14:55, 01 августа 2015Спорт
2010
В финале стрельбы из блочного лука украинские лучницы победили команду из Нидерландов.
Украинские лучницы - чемпионы мира по стрельбе из лука / facebook.com/olympicua
Три украинские лучницы - Виктория Дьякова, Мария Школьная и Елена Борисенко - завоевали золотую медаль в командном первенстве на чемпионате мира, который проходит в Дании.
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Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины, в финале стрельбы из блочного лука украинки победили команду из Нидерландов 226:223.
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