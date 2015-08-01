Украинки стали чемпионами мира по стрельбе из лука

Три украинские лучницы - Виктория Дьякова, Мария Школьная и Елена Борисенко - завоевали золотую медаль в командном первенстве на чемпионате мира, который проходит в Дании.

Читайте такжеОлимпийский чемпион по боксу Джошуа готов помочь Кличко подготовиться к бою с Фьюри

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины, в финале стрельбы из блочного лука украинки победили команду из Нидерландов 226:223.