Грант продаст Шеву... если усидит в кресле

Аврам Грант утверждает, что "Челси" больше не может пересиливать соперников посредством своей финансовой мощи, и говорит, что команде необходимо приобрести настоящую суперзвезду, если она хочет бороться на самом высоком уровне.

Израильтянин, в будущем которого на "Стэфорд Бридж" пока что нет уверенности, собирается перестроить свою команду, продав энное количество игроков этим летом, причём ожидается, что среди прочих высококлассных профессионалов, которые покинут команду, будут нападающий Андрей Шевченко и полузащитник Флоран Малуда.

Грант разочарован обнаружившимся недостатком талантов в своём распоряжении, однако считает, что те дни, когда "Челси" мог просто "перетратить" своих соперников, отошли в прошлое.

На вопрос о том, потребуются ли такие таланты, как Кака или Лионель Месси, чтобы вдохнуть в команду новую жизнь, Грант ответил: "Я не буду называть имён, но, скажем так, я не буду отрицать, что один из этих игроков может оказаться здесь в следующем сезоне.

"Мы довольны тем, что случилось в этом году, и тем, как мы играем, однако мы хотим развиваться.

"Дело не в том, сколько игроков мы купим, вопрос в том, какие игроки доступны. Мы хотим играть в определённом стиле, и если эти игроки подходят, тогда мы будем заинтересованы. Я думаю, придут известные игроки, у нас сильный клуб, но, думаю, мы хотим быть ещё сильнее".

После ничьей с "Уиганом" в понедельник, в результате которой отставание "Челси" от лидера составило пять очков, позиции израильтянина на "Стэмфорд Бридж" попали под пристальное внимание.

Однако, несмотря на то, что на его место прочат нескольких ведущих европейских тренеров, Грант по-прежнему дерзок и утверждает, что полностью уверен в том, что в августе будет на прежней должности. "Я уже планирую следующий сезон", - сказал он.

Во время подготовки к этому сезону "Челси" сыграет в предсезонном турнире с участием четырёх команд в России. Клуб будет бороться за кубок Российских Железных Дорог с московским "Локомотивом", "Миланом" и "Севильей" с 1-го по 3-е августа.

Официальный сайт ФК "Челси"